Kvalitou tuků se většinou zabýváme v souvislosti s rizikem kardiovaskulárních chorob. Promlouvají však i do náchylnosti k infekčním onemocněním. Vyplývá to z výzkumu australsko-čínského týmu pod vedením Di Yua z University of Queensland. Výsledky jejich bádání zveřejnil vědecký časopis Nature.
Yu a jeho spolupracovníci sledovali vliv polynenasycených a mononenasycených tuků na imunitní systém myší. Polynenasycené tuky, jež se vyskytují ve vyšších množstvích například v rybách nebo v sóje, snižovaly životaschopnost buněk imunitního systému známých jako T-lymfocyty. Množení těchto bílých krvinek bylo intenzivnější, když myši dostávaly v potravě více mononenasycených tuků obsažených třeba v olivovém oleji nebo v avokádu.
T-lymfocyty si vyrábějí energii spalováním tuků. Když je imunitní systém vystaven zátěži, například při infekci, roste intenzita látkové výměny bílých krvinek. Její zplodiny vyvolají oxidaci polynenasycených tuků, které jsou k tomuto poškození náchylnější než mononenasycené tuky. Oxidované tuky pak ničí takzvané pomocné T-lymfocyty – ty pracují v souhře s jinými typy bílých krvinek a usnadňují produkci protilátek proti původcům infekčních onemocnění. Jsou také nápomocny při akcích imunitního systému proti nádorovým buňkám.
„Podle skladby tuků, které jíme, se mění složení tuků uvnitř našich T-lymfocytů a tyto změny mohou lymfocyty buď oslabit, nebo posílit,“ vysvětluje Di Yu. „Náš výzkum dokazuje, že změnami ve stravování bychom mohli potenciálně zvýšit účinnost vakcín a posílit léčbu rakoviny. V budoucnu bychom si mohli optimalizací stravy zaměřenou na metabolismus tuků celkem snadno posílit imunitu. Společně s vakcínami proti infekčním chorobám anebo s imunoterapií nasazenou proti rakovině by mohla skladba jídelníčku zajistit, aby imunitní buňky byly dostatečně silné pro boj s nemocí.“
Ideální poměr potravin s obsahem polynenasycených mastných kyselin a mononenasycených mastných kyselin ve stravě zatím není znám. To plánuje Di Yu zjistit dalším výzkumem.
