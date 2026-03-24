Třináctého května 2025 přistálo na letišti v americkém Denveru letadlo s pasažérem, který měl teplotu a po celou dobu jedenáctihodinového letu kašlal. Zhruba o týden později navštívilo lékaře se stejnými zdravotními potížemi, a navíc i s nepříjemnou vyrážkou, celkem 17 jeho spolucestujících. Diagnóza byla jasná – spalničky. Drtivá většina nemocných včetně pasažéra, který nákazu šířil, nebyla proti chorobě očkovaná a nikdy předtím ji neprodělala. Čtyři z nich skončili v nemocnici, ale naštěstí se uzdravili. V loňském roce evidovali epidemiologové ve Spojených státech celkem 2 255 případů spalniček, což je šestinásobný nárůst oproti předchozímu roku a nejvyšší počet nemocných touto chorobou za posledních 34 let.
V řadě zemí bývaly spalničky tak vzácné, že se tamější lékaři s tímto onemocněním v ordinaci nikdy nesetkali. Těm časům ale odzvání. Kanada přišla o oficiální status země prosté spalniček na sklonku loňského roku a letos už ho ztratila šestice států, mezi jinými i Velká Británie, Rakousko a Španělsko. Spojené státy s Mexikem to zřejmě brzy čeká.
Co se dočtete dál
- V ekonomicky rozvinutých zemích ohnisek onemocnění přibývá. Proč?
- Ochrana očkovací látkou není stoprocentní. Jak vakcína chrání?
- Co dlouho unikalo pozornosti lékařů a imunologů?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.