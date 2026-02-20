Lepidlo na bázi vodní emulze připomíná běžnou nátěrovou hmotu. Britští vědci mu ale zajistili nevšední vlastnost. Při kontaktu se slabým roztokem kyseliny či louhu povolí a slepené části se od sebe oddělí. Tým vedený Markem Geogheganem z Newcastle University ho představil ve studii publikované vědeckým časopisem Soft Matter.
Lepidla vyvíjená Geogheganovým týmem využívají levné polymery nesoucí elektrické náboje. Při lepení se k sobě přiložily povrchy pokryté kladně a záporně nabitým polymerem. Opačné elektrické náboje se vzájemně přitahují a obě plochy pevně spojí. Nevýhodou prvních lepidel tohoto typu byla potřeba dvou různých polymerů, které navíc po svislých plochách nepříjemně stékaly. Geoghegan a jeho spolupracovníci to vyřešili přídavkem jílovitých částic. Lepidlo už nestéká a funguje, i když jsou oba polymery v jednom kelímku. Práce s ním se tak významně zjednodušila.
Ambiciózní plán jen na papíře, Rusové po konci ISS rezignují na pokrok. Na co teď chtějí vsadit?
Geoghegan předpokládá, že nové lepidlo najde uplatnění třeba při slepování plastových obalů. Spolehlivě spojí například polyetylen nebo polypropylen, na kterých spoje běžnými lepidly nedrží. Automobilový průmysl nebo výrobce elektroniky by mohla k užívání těchto lepidel zlákat možnost výměny opotřebovaných přilepených součástek.
„Průmysl si začíná reverzibilních lepidel pomalu všímat, ale zatím v tomto oboru nepředstavují mainstream. Předpokládáme, že zájem o ně stoupne poté, co firmy začnou hledat ekologicky udržitelnější technologie,“ představuje výhled do budoucna členka výzkumného týmu Adriana Sierra-Romerová.
Lepidla na bázi vodních emulzí se nabízejí jako náhrada za lepidla využívající ekologicky škodlivější organická rozpouštědla. Zatím ale jejich nasazení omezoval fakt, že drží jen na některých materiálech a jejich spoje ve vlhku povolují. Lepidla Geogheganova týmu těmito nešvary netrpí. Ve vodě jsou stálá a lepí širokou škálu materiálů. Při pokojové teplotě se dají bez újmy na kvalitě skladovat déle než rok.
