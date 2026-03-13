Spousta prarodičů se nějakým způsobem podílí na péči o vnoučata. Ulehčuje to život rodinám a v konečném důsledku to prospívá celé společnosti. Co ale přináší péče o vnoučata samotným prarodičům?“ Flavia Cherechesová z univerzity v nizozemském Tilburgu a její výzkumný tým zjišťovaly, jestli taková starost svědčí zdraví babiček a dědečků, přesněji řečeno, jestli to u nich zpomalí pokles duševní výkonnosti. Výsledky studie zveřejnil vědecký časopis Psychology and Aging.
Cherechesová a její spolupracovníci získali pro svůj výzkum bezmála tři tisíce prarodičů, kteří v letech 2016 až 2022 absolvovali psychologické testy a zároveň vyplnili velmi podrobný dotazník zaměřený na péči o vnučky a vnuky. Dostávali v něm otázky typu: Hlídáte je přes noc? Staráte se o ně, když jsou nemocní? Hrajete si s nimi a trávíte s nimi volný čas? Pomáháte jim s domácími úkoly? Vozíte je do školy nebo na kroužky? Vaříte pro ně?
Závěry studie hovoří jednoznačně. Prarodiče, kteří se nějak starají o vnoučata, mají lepší paměť a vyjadřovací schopnosti. Pro babičky navíc platí, že ztrácejí na duševní výkonnosti pomalejším tempem než jejich vrstevnice, které o vnoučata nepečují.
„Co nás zaujalo ze všeho nejvíce, byl fakt, že pozitivní efekt péče o vnoučata byl jasně patrný bez ohledu na to, kolik hodin týdně s nimi prarodiče trávili a jaké aktivity s nimi provozovali,“ dodává Flavia Cherechesová. „Abychom potvrdili naše závěry, budeme muset provést další výzkum. Chtěli bychom se kromě jiného zaměřit na podmínky, jaké panují v rodinách. Pokud prarodiče pečují o vnoučata z vlastní vůle a mají podporu ostatních členů rodiny, může to na ně působit jinak, než když se starají o vnoučata ve stresu, necítí podporu ze svého okolí nebo vnímají péči o vnoučata jako zátěž.“
