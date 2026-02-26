Bojím se, že budu mít z mozku kaši. V roce 2026 se proto vydávám cestou analogovějšího a pomalejšího života,“ říká zhruba třicetiletá žena v jednom videu. Paradoxně ho umístila na sociálních sítích, které jsou hlavním důvodem pocitu, který popisuje – že ztrácí čas sledováním příspěvku za příspěvkem, bortí se jí pozornost i spánkový režim a nevidí smysl v každodenních činnostech. Je celkově vyčerpaná z digitálního světa a cítí, že práh nového roku je ten správný čas, kdy to může změnit.
Podobně jako řada dalších lidí dokumentuje svou cestu za znovuobjevením zdánlivě běžných „offline“ činností. Tato uživatelka totiž nejen omezuje čas, který tráví na chytrém telefonu, ale také třeba začíná ráno číst noviny či poslouchat rádio.
Další lidé pak luští křížovky, čtou více knih, kreslí si, učí se plést či si pouštějí filmy a seriály na DVD přehrávači namísto streamovacích služeb. Nebo si pořizují klasický natahovací budík, který je sice vzbudí pronikavým cinkavým zvukem, ale zato zajistí, že nebudou usínat i se budit s obrazovkou telefonu před obličejem. A snaží se inspirovat tipy, jak získat zpět alespoň část života před internetem. Jakkoli nejde o masu, trend je patrný.
Co se dočtete dál
- Proč mají někteří lidé najednou dost digitálních technologií.
- Jak zasahuje používání technologií do spánku a proč někdy koukáme do telefonu dlouho do noci.
- Co se děje s mozkem člověka, který tráví hodiny denně na sociálních sítích.
- Jak se zdravě odpojit a dělat to každý den.
