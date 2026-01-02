Lidé s věkem ztrácí touhu učit se nové věci a zlepšovat se. Pro děti je to přitom přirozené. Dožene nás k tomu pohodlnost, příliš jednoduchý přístup k „lupičům pozornosti“ i nedostatek času, říká psycholog, lékař a kouč Radvan Bahbouh. To společně s rychle se stupňujícími celospolečenskými změnami vede ke snížené odolnosti lidí a horší psychické kondici.
„Většina lidí třeba ví, že kdyby cvičili, bylo by jim lépe. Ale jen 30 procent lidí pravidelně cvičí,“ říká Bahbouh s tím, že skvělou chvílí pro změnu nebo nový začátek je začátek měsíce a většina lidí volí 1. leden zpravidla proto, že chtějí napravit nezdravé chování ze svátečních dní. Úspěšnější ale přitom bývá jiné datum.
Ukázaly poslední roky – od covidu přes války po ekonomickou nejistotu –, že nejsme dost odolní?
Ano, odolnost bychom určitě potřebovali populačně zvýšit.
Jak?
Jde vlastně o schopnost v náročnějších dobách dobře hospodařit se svou energií, ve fyzickém i psychickém smyslu. Posilovat bychom ji mohli na mnoha úrovních, počínaje pohybem přes větší smyslovou všímavost vůči prostředí, kde se nacházíme, ale třeba i všímavostí vůči pozitivním emocím, které jsou často zbytečně zastíněné těmi negativními. Ty jsou mozkem odbavovány přednostně. Člověk ze své přirozenosti vyhledává spíše negativní informace, což dávalo smysl dříve, když se pohyboval na omezeném prostoru. Ale když tyto informace hltáme z celého světa, proudí s nimi mnoho strachu a úzkosti.
