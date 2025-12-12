V roce 1966 vyslali autoři amerického sci-fi filmu Fantastická cesta do krevního řečiště českého vědce Jana Beneše ponorku s posádkou zmenšenou do mikroskopických rozměrů. Mise měla odstranit z cévy v Benešově mozku životu nebezpečnou krevní sraženinu. S odstupem bezmála šesti desetiletí jsme svědky realizace této futuristické vize. Mezinárodní tým vedený Salvadorem Paném a Bradleym Nelsonem ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu však nahradil zmenšenou ponorku s lidskou posádkou miniaturními magnetickými roboty. Cíl je stejný – uvolnit cévu v mozku ucpanou krevní sraženinou. Výsledky testů této léčby vědci zveřejnili ve vědeckém časopise Science.
Co se dočtete dál
- Jak se mikroroboti pohybují.
- Jak se uvolní lék.
- Co sehrálo zásadní roli při vývoji.
