V roce 1966 vyslali autoři amerického sci-fi filmu Fantastická cesta do krevního řečiště českého vědce Jana Beneše ponorku s posádkou zmenšenou do mikroskopických rozměrů. Mise měla odstranit z cévy v Benešově mozku životu nebezpečnou krevní sraženinu. S odstupem bezmála šesti desetiletí jsme svědky realizace této futuristické vize. Mezinárodní tým vedený Salvadorem Paném a Bradleym Nelsonem ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu však nahradil zmenšenou ponorku s lidskou posádkou miniaturními magnetickými roboty. Cíl je stejný – uvolnit cévu v mozku ucpanou krevní sraženinou. Výsledky testů této léčby vědci zveřejnili ve vědeckém časopise Science.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se mikroroboti pohybují.
  • Jak se uvolní lék.
  • Co sehrálo zásadní roli při vývoji.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.