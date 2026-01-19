Roztroušená skleróza nemá nic společného se zapomínám ve stáří, jak si stále řada lidí myslí. Jde o onemocnění, při kterém imunitní systém bojuje proti vlastnímu tělu. Dříve byli lékaři přesvědčení, že s nemocí nejde nic dělat, pacienty nijak neléčili a ti často už v mladém věku končili na invalidním vozíku. To už neplatí. Díky neúnavnému boji profesora Pavla Jedličky a jeho následovnice Evy Kubala Havrdové dnes většina pacientů zvládne žít téměř plnohodnotný život, užívat si rodinu, koníčky i chodit do práce.
Eva Kubala Havrdová vybojovala zřízení speciálních center, kde pacienty s roztroušenou sklerózou léčí, a také úhradu léků zdravotními pojišťovnami. Nyní bojuje za lepší kontrolu potenciálně rizikových pacientů, aby se nemoc podchytila co nejdříve a tím se dokázaly zmírnit či úplně eliminovat její projevy. Za to nyní převzala hlavní ocenění Nadace Neuron pro mimořádnou osobnost české vědy, a to jako první žena v historii.
Co způsobuje roztroušenou sklerózu?
Úplně se to neví, ale existují rizikové faktory. Je to určitě genetické pozadí, které je zodpovědné tak za třetinu problému. Pak jsou to vlivy okolí: viry, především EB virus, který způsobuje infekční mononukleózu, nedostatek vitaminu D, kouření, obezita, stres, špatná strava, to všechno může přispívat k rozvoji nemoci.
A co z toho je nejvíce rizikové, dá se to říci?
Nejsilnější je EB virus. V těle ho má minimálně 95 procent celosvětové populace. U geneticky disponovaných jedinců vyvolává trochu jinou imunitní reakci než u těch ostatních. Chceme se v příštích letech soustředit na mladé lidi, kteří prodělali EB-virovou infekci, především infekční mononukleózu. Hlavně v případech, kdy nemoc prodělají v pubertě, existuje velké nebezpečí, že by se mohla vyvinout roztroušená skleróza.
Co se dočtete dál
- Jaké faktory ovlivňují rozvoj roztroušené sklerózy.
- V čem je Česko výjimečné a jaký podíl na tom má Eva Kubala Havrdová.
- Která opatření mají pomoct, aby nemoc propukala u méně lidí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.