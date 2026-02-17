Ročně zabijí ve světě na 20 milionů lidí. Kardiovaskulární choroby jsou „vrahem“ s bezkonkurenčně největším počtem obětí.  U jejich zrodu často stojí obezita a vysoký krevní tlak, a tak může znít skoro nepatřičně tvrzení, že tuková tkáň významně přispívá ke snížení hypertenze. Přesto je tomu tak. Dokládá to nejnovější studie americko-kanadského týmu vedeného Paulem Cohenem z newyorské Rockefeller University publikovaná ve vědeckém časopise Science. Objev Cohena a spol. se však netýká běžného tělního tuku zodpovědného za  nadbytečná kila. Na krevní tlak působí blahodárně látky vytvářené takzvanou hnědou tukovou tkání. 

