Ročně zabijí ve světě na 20 milionů lidí. Kardiovaskulární choroby jsou „vrahem“ s bezkonkurenčně největším počtem obětí. U jejich zrodu často stojí obezita a vysoký krevní tlak, a tak může znít skoro nepatřičně tvrzení, že tuková tkáň významně přispívá ke snížení hypertenze. Přesto je tomu tak. Dokládá to nejnovější studie americko-kanadského týmu vedeného Paulem Cohenem z newyorské Rockefeller University publikovaná ve vědeckém časopise Science. Objev Cohena a spol. se však netýká běžného tělního tuku zodpovědného za nadbytečná kila. Na krevní tlak působí blahodárně látky vytvářené takzvanou hnědou tukovou tkání.
Co se dočtete dál
- Jaké druhy tuku se nacházejí v těle a jak fungují.
- Vědci pátrají po možnostech, Jak nastartovat „hnědnutí“ bílé tukové tkáně. Co se ukazuje jako slibné?
