Bídníci
DIVADLO, režie Stanislav Moša, Městské divadlo Brno, premiéra 24. 1.
Zhruba rok po derniéře v pražské GoJa Music Hall a 17 let po prvním uvedení v Brně se na jeviště tamního Městského divadla (MdB) vrátil muzikál Bídníci. Zatímco v GoJe šlo – co do výpravy – spíše o jakousi „low cost“ verzi, brněnská inscenace je vizuálně působivá. A svěřených partů se v ní se ctí zhostilo jak oficiální obsazení, tak alternace (například Lukáš Janota jako Jean Valjean, Ivana Vaňková jako Fantine nebo Lesana Krausková jako Eponine). Představitelé dětských rolí pak potvrzují, že MdB si umí vychovávat novou generaci, jak dříve ukázalo třeba v Matildě. Akční scény z pařížských barikád střídá smích při výstupech vychytralých manželů Thénardierových i dojetí – nad osudem vězně č. 35602 i nad tím, že je jeden ze světově nejdéle uváděných muzikálů zpět v Česku.
Muzeum nevinnosti
SERIÁL, režie Zeynep Günayová, na Netflixu
Nový devítidílný seriál vychází ze stejnojmenného románu tureckého nobelisty Orhana Pamuka a sleduje příběh mladého Kemala (Selahattin Pasalı) z Istanbulu, jehož zakázaný vztah s chudou prodavačkou přeroste v dlouholetou posedlost. Adaptace staví na psychologickém portrétu postav a na tepající atmosféře města, které funguje jako kulisa i spolutvůrce vyprávění. Češi navíc mohou mít Muzeum nevinnosti stále v živé paměti, protože uvedení seriálu přichází nedlouho po pražské výstavě inspirované Pamukovým dílem v Centru současného umění Dox, jež připomněla autorův koncept propojení literatury, sběratelství a muzeální instalace. I v televizní verzi zůstává klíčový motiv archivování vzpomínek a předmětů jako nositelů emocí, který patří k nejvýraznějším znakům předlohy i Pamukovy tvorby obecně.
Marka Míková – Vidíš mě
KNIHA, nakl. Pop-pap, 2025
Nepřehlédnutelná kniha skvělé vypravěčky Marky Míkové s výraznými ilustracemi Daniely Herodesové dětem interaktivně a s humorem přibližuje svět zraku a různých zrakových handicapů. Učí nejen vidět, ale opravdu se dívat – bez rychlých soudů. Díky třem párům simulačních brýlí si děti vše samy vyzkouší a lépe pochopí, jak různí lidé vnímají svět kolem sebe. Kniha vznikla jako společný projekt nakladatelství Pop-pap, spolku Albína a nadace Leontinka.
Machine Gun Kelly
HUDBA, O2 arena, Praha, 21.2.
Americký hudebník Machine Gun Kelly (MGK) vystoupí v Praze v rámci světového turné The Lost Americana Tour. Koncert nabídne průřez jeho aktuální tvorbou včetně skladeb ze sedmého studiového alba Lost Americana i starších hitů. Interpret, známý žánrovým prolínáním rapu, punku i alternativního popu, má na kontě miliardy streamů a několik platinových titulů. Turné navazuje na předchozí vyprodanou sérii koncertů Mainstream Sellout Tour a patří k jeho dosud nejrozsáhlejším. Série vystoupení zahrnuje velké haly, festivaly i amfiteátry nejen v Evropě a Severní Americe. Na vlastní uši se můžete přijít přesvědčit o tom, proč je Machine Gun Kelly jednou z největších hudebních ikon dneška.
