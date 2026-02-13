Na 1600 těžkým astmatikům ze 40 zemí světa vpíchnou lékaři pod kůži buď protilátku, nebo neúčinnou náhražku, takzvané placebo. Protilátka nesoucí kódové označení GB-0895 se v těle dobrovolníků naváže na bílkovinu TSLP, jednu z hlavních molekul spouštějících v plicích alergické reakce rozdmýchané například roztoči. TSLP tak bude zneškodněna a pacienti, kterým stávající léčba astmatu nepomáhá, by se měli dočkat dlouhodobé úlevy. Podobných klinických testů léčebných protilátek probíhá ve světě velké množství. GB-0895 je ale přece jen v řadě ohledů výjimečná. Má zvýšený účinek a prodlouženou životnost v lidském organismu. Vědci z americké biotechnologické společnosti Generate:Biomedicines optimalizovali její vlastnosti s pomocí umělé inteligence.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.