Jen těžko bychom u nás našli někoho, kdo nikdy neslyšel jméno Štefan Margita. Tenorista je známý i neopernímu publiku díky svému dlouholetému manželství s Hanou Zagorovou, se kterou vytvořili i několik společných hudebních projektů. Nyní na prahu sedmdesátky se s operou loučí.
Když Štefan Margita mluví o loučení s operou, nepůsobí sentimentálně ani teatrálně. Spíš věcně, s klidem člověka, který ví, že uzavírá jednu kapitolu ve správný čas.
V únoru v Národním divadle ztvární roli Logeho ve Wagnerově Zlatu Rýna – a bude to jeho poslední operní role. Symbolická tečka za kariérou, která ho z rodných Košic dovedla na jeviště Metropolitní opery, La Scaly či San Franciska. Právě Loge je totiž postava, s níž je Margita už léta spojen.
„Je to role, která vás nepustí. Loge ví od začátku, že všechno skončí špatně – a přesto tu hru hraje dál,“ říká. Ve Zlatu Rýna vystoupí po boku jiného slavného pěvce, jenž se prosadil i v zahraničí a zároveň si troufá předstoupit před neoperní publikum. Tím je Adam Plachetka, který ztvární Wotana, což bude zároveň jeho první role ve Wagnerově opeře. „Se Štefanem jsme dlouhodobí kolegové a přátelé, ale na operních prknech jsme se zatím nepotkali. Moc se na toto nastudování těším,“ dodává přední český basbarytonista.
Ambasador opery
Margita je respektovanou osobností světové opery. A doma má výjimečné postavení – patří k nemnohým pěvcům, kteří dokázali operu přiblížit lidem, již by do divadla jinak nikdy nevkročili. Významnou roli v tom sehrála jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
„Její fanoušci se díky nám začali zajímat o operu. A funguje to dodnes,“ přiznává otevřeně. Představa, že mu slávu vydobyla právě populární zpěvačka, je ale lichá, Margita se prosadil v zahraničí dávno předtím, než se stal mediálně známou osobností v Česku.
Intimita zločinu. Melíšková zpovídá Krobota v nové inscenaci Dejvického divadla
Na sociálních sítích má Margita desetitisíce sledujících – přesto se nepovažuje za influencera. „Ten pojem mi není blízký. Sociální sítě mi spravuje agentura, já sám bych to neuměl a ani by mě to nebavilo.“ Zároveň si všímá paradoxu dnešní doby: fotografie z vánočního New Yorku nasbírá víc reakcí než zpráva o vystoupení v Metropolitní opeře. „Lidi zajímá spíš zákulisí než samotné představení.“
Popularita, kterou si Margita získal i mimo tradiční operní publikum, ale podle něj není samoúčelná. „Cítím odpovědnost. Nechci provokovat jen proto, abych byl vidět. Spíš se snažím lidem udělat radost.“ Možná i proto působí jeho veřejný obraz tak přirozeně – bez póz a bez snahy šokovat.
K úspěchu v opeře podle něj nevede zkratka. „Nejdůležitější je umět říct ne,“ vzpomíná na radu legendární pěvkyně Mirelly Freniové. Na mysli má podle svých slov zejména nepřijímat nabídky na role, o nichž ví, že jsou sice lákavé, hlasu ale mohou dlouhodobě uškodit. „Hlas potřebuje čas, odpočinek a rozvahu,“ říká.
Jak svůj hlas udržel zdravý tak dlouho? Štefan Margita dává mladým pěvcům jednu zásadní radu: „Nechat hlas odpočinout neznamená mlčet. Pouhé mlčení není žádná hlasová hygiena. Ano, je možné odzpívat dvě představení po sobě, ale potom si hlas musí skutečně odpočinout a nezpívat nic dalšího. To je jedna z nejčastějších chyb mladých zpěváků, kterou jsem naštěstí v mládí nedělal,“ popisuje.
Oslava v O2 areně
Právě to mu umožnilo zpívat i ve zralém věku – a bez zbytečných krizí. Proslavil se zejména jako představitel rolí v operách Richarda Wagnera a Leoše Janáčka, které zpíval od Metropolitní opery přes La Scalu až po Vídeňskou či Bavorskou státní operu.
„V Japonsku byli z našeho nastudování Janáčkovy Její pastorkyně doslova v šoku – překvapilo je, že něco takového vůbec může existovat. Po děkovačce jsme se šli umýt a převléknout, a když jsme se vrátili, lidé stále aplaudovali a my děkovali ještě v civilu, takový to byl úspěch,“ vzpomíná.
Jeho loučení s operou ale neznamená konec vystupování. Margita se nyní chce více věnovat koncertům a písňovým večerům, které považuje za intimnější a svobodnější formu. A také velkým projektům pro široké publikum – například na koncertě v O2 areně, kde oslaví své jubileum, se chystá nabídnout ochutnávku opery těm, kteří by jinak zůstali stát přede dveřmi divadla.
„Byl bych rád, kdyby si lidé řekli: ‚Tohle se mi líbilo, na toho Margitu si zajdu znovu‘. A to je následně může zavést až do Národního,“ říká. Možná právě v tom spočívá Margitův největší přínos: v přirozeném mostu mezi světem velké opery a publikem, které k ní teprve hledá cestu.
Až se v Národním divadle zavře opona po Zlatu Rýna, nebude to konec hlasu. Spíš klidné a důstojné odcházení – pěvce, který obstál ve světě a doma zůstal skromný, důstojný a srozumitelný.
Richard Wagner: Zlato Rýna
OPERA, režie Sláva Daubnerová, Národní divadlo, Praha, premiéra 12. 2.
