Poslední týdny loňského roku a první toho letošního byly pro Iva Tichého velmi hektické. Před startem zimních olympijských her dokončoval se svou firmou kombinézy mimo jiné pro všechny české alpské lyžaře a lyžařky, kteří se v Itálii představí. Dva páry kombinéz se ale od ostatních liší především svým designem. Patří Ester Ledecké. Snowboardistka a lyžařka v jednom bude i letos patřit mezi největší medailové naděje české výpravy. Olympiáda se koná od 6. do 22. února.
Tichý soupravy vyrábí se svou prozaicky pojmenovanou firmou Don Quiet (kombinace světových jazyků vyjadřující „Pan Tichý“) na Pardubicku – v Neratově a Lázních Bohdaneč – od roku 1999. Když se s ním i jeho ženou Věrou na začátku února scházíme v přízemí firmy, je na jednašedesátiletém podnikateli a vášnivém lyžaři vidět úleva. Téměř všechny kombinézy už jsou v Itálii, v Neratově už je v době rozhovoru jen poslední pár, který potřeboval na poslední chvíli drobné úpravy.
Jsou nezbytné. Kombinéza totiž musí naprosto sedět, jinak může ubrat v cíli klíčové setiny. Právě o ně se v dílně malé firmy hraje. Ač je Tichý skromný a říká, že je jen servisem v pozadí a není jeho úlohou se natřásat, dobře ví, že správný materiál dokáže závodníky pěkně zrychlit. Nebo spíš nebrzdit. Ostatně i ti nejlepší lyžařští trenéři manželům Tichým před osmi lety při zázračném vítězství Ester Ledecké v Super-G na olympiádě v Pchjongčchangu posílali zprávy, že vítězná setina, o kterou byla v cíli nejrychleji ze všech žen, je jejich. Poděkování přišlo i od samotné Ledecké. Kombinézu s nápisem Don Quiet měl při prosincovém vítězství v závodě Světového poháru stejné disciplíny i Jan Zabystřan.
Pamatujete si, kdy profi lyžaři začali vnímat, že jim správné oblečení dokáže výrazně ukrojit čas dojezdu?
Jako první s tím přišel lichtenštejnský lyžař Marco Büchel na přelomu milénia. Testaři jeho a dva další jezdce nechali každého sjet třicetkrát kopec, v půlce jízd vyměnili kombinézy a zjistili, že správně padnoucí kombinéza z dobrých materiálů sjezd zrychlí. Vytiskl jsem si tehdy jeho rozhovor v jednom ze ski magazínů a všem ho ukazoval, protože naši lyžaři tomu ze začátku nevěřili. A v Česku s tím jako první přišel Petr Záhrobský starší.
Co se dočtete dál
- V čem se nyní ukrajují setiny.
- Čím je firma Tichých tak speciální.
- Jaká je spolupráce s Ester Ledeckou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.