Rytíř Sedmi království
SERIÁL, režie Owen Harris, Sarah Adina Smithová, na HBO Max
Hra o trůny znovu a z jiného úhlu. Seriál Rytíř Sedmi království rozšiřuje svět Západozemí v časovém období zhruba sto let před událostmi původního seriálového hitu. Vychází z novel George R. R. Martina soustředěných na putování rytíře Duncana Vysokého a jeho mladého panoše Egga, budoucího krále Aegona V. Vyprávění se oproti epickým politickým konfliktům hlavní ságy zaměřuje na komornější příběh a každodenní podobu moci, cti a společenských hierarchií. Seriál klade důraz na vztah obou protagonistů a na jejich postupné seznamování s rytířskými turnaji, lokálními spory i s doznívajícím dědictvím rodu Targaryenů. Atmosféra je civilnější a pomalejší, s větším prostorem pro dialog a vykreslení charakterů. Na poli televizního fantasy v současné chvíli není moc lepších voleb.
Pět let zpět
MUZIKÁL, režie Petr Hašek, Divadlo Hybernia, Praha, premiéra 17. 1.
Pět let. Jeden vztah. Dva lidé. A dva pohledy na to, kdy to mezi nimi fungovalo… i kdy a proč to fungovat přestalo. Komorní muzikál Pět let zpět, uváděný nově v pražském divadle Hybernia, je nabízí oba – v nápadité mozaice. Zatímco linku spisovatele Jamieho (Ondřej Rychlý) sledujeme od jejich seznámení, linka jeho partnerky, muzikálové herečky Cathy (Anna Prášilová Fialová), se odvíjí retrospektivně – od rozchodu. V minimalistické, ale funkční scéně, které dominuje kolotoč, symbolizující snad tok času. S choreografií, do které se zapojuje čtveřice tanečníků a osvěžuje ji třeba scéna s kolečkovými bruslemi. A samozřejmě s hudbou Jasona Roberta Browna interpretovanou živým orchestrem.
Stella Rose Gahan
HUDBA, Kabinet MÚZ, Brno, 27. 1.
Dcera frontmana Depeche Mode přijede do Brna a svým posluchačům ukáže, že jablko nepadlo daleko od stromu. Koncert Stelly Rose Gahan nabídne autorskou tvorbu pohybující se na pomezí temného popu, industriálních prvků a jemných gothic vlivů. Hudebnice navazuje na debutové album Eyes of Glass z roku 2023 a na konci roku 2024 vydané EP Hollybaby. Vedle hudební dráhy je aktivní i v oblasti vizuální kultury a módy. Bývá také spojována s newyorskou undergroundovou scénou.
Zničit
DIVADLO, režie Tomáš Ráliš, Divadlo Komedie, premiéra 24. 1.
Inscenace Zničit vychází z nejnovějšího stejnojmenného románu Michela Houellebecqa a soustřeďuje se na motivy společenského i osobního vyčerpání. Text sleduje rozpad politických struktur, proměnu evropské identity a ztrátu víry v možnost budoucí změny. Hlavní postavou je Paul (Jan Hájek), spolupracovník ministra, který paralelně sleduje kolaps veřejného prostoru i vlastní rodiny. Nemoc otce, nefunkční manželství a narušené vztahy se sourozenci vytvářejí obraz světa, v němž se stále více prolíná politika se soukromými věcmi. Otázky smyslu, odpovědnosti a možnosti osobního štěstí zůstávají nevyřčené, ale určují atmosféru celého příběhu.
