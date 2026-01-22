Zubním kazem trpí ve světě asi 2,3 miliardy lidí. Hrozí jim nejen ztráta zubů, ale i další zdravotní komplikace, například kardiovaskulární choroby. Kaz vzniká v místech s poškozenou zubní sklovinou, protože ta neregeneruje a z povrchu zubu mizí natrvalo. Zdravá sklovina kryje hmotu zubu z dentinu ve vrstvičce silné od tři čtvrti milimetru u řezáků až po 1,5 milimetru u stoliček. Za vysokou odolnost vůči mechanickému, chemickému i tepelnému poškození vděčí unikátní struktuře. Kromě krystalů minerálních látek tvoří její významnou komponentu také bílkoviny, především amelogenin. Dnes tak populární ošetření zubů fluoridovými laky a remineralizačními roztoky sice pacientům uleví od potíží, ale plnohodnotnou sklovinu nenahradí.
Početný mezinárodní tým vědců vedených Alvarem Matou z University of Nottingham nedávno představil na stránkách vědeckého časopisu Nature Communications výsledky vývoje gelu, který by mohl navodit plnou regeneraci zubní skloviny. Obejde se bez fluoru, protože jeho účinek je založen na vlastnostech bílkoviny amelogeninu. Na povrchu zubu navodí podobné podmínky, za jakých se vytváří sklovina během vývoje zubu. Gel ulpí i na místech, kde sklovina chybí a zub je obnažený až na dentin. Molekuly amelogeninu vytvoří sice tenkou, ale velmi odolnou síť, jež vyplní i díry a praskliny ve sklovině. Na tuto síť se pak vážou ionty fosforu a vápníku obsažené ve slinách a vytvářejí krystaly uspořádané podobně jako ve zdravé sklovině.
„Testovali jsme mechanické vlastnosti takto regenerované skloviny v podmínkách imitujících reálné životní situace, jako je čištění zubů, žvýkání nebo působení kyselé potravy, a zjistili jsme, že se plně vyrovná zdravé sklovině,“ shrnuje závěry studie Alvaro Mata. „Procedura je bezpečná a aplikace gelu je rychlá. Jeho výroba ve velkém nepředstavuje problém. Pomůže všem, kteří trpí následky poškození skloviny. První produkt tohoto typu by mohl být k dispozici do jednoho roku.“
