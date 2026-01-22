Spojené státy upíraly své zájmy ke Grónsku mimo jiné i v 60. letech minulého století. Tehdy tam americká armáda vyhloubila v ledovci základnu Camp Century s 300 metry tunelů a atomovým reaktorem. Zuřila studená válka a vojáci zkoumali možnost ukrýt v Grónsku pod ledovcem rakety s jadernými hlavicemi. Doufali, že tyto přísně utajené základny přežijí první jaderný útok Rusů a provedou odvetný úder.
Z plánů sešlo, protože ledovec se ukázal pro potřeby raketové základny málo stabilní. Vojáci Camp Century v roce 1966 opustili, ale předtím provedli několik hloubkových vrtů, při kterých pronikli kilometr a půl silnou vrstvou ledu až na horninové podloží. Díky jednomu z vedoucích vrtné expedice v Camp Century americkému geologovi Chesteru „Chetu“ Langwayovi skončily tyto vzorky v úložišti na University of Buffalo.
Co se dočtete dál
- Co ukázaly vzorky z časů studené války.
- Proč je pochopení minulosti grónského ledovcového příkrovu klíčové.
- Co zjistila první zkoumání projektu GreenDrill, který plánuje provrtání grónského ledovcového příkrovu hned na několika místech.
