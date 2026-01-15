Je potřeba spousta dřiny a odříkání. A je jedno, jestli se chce stát člověk úspěšným hokejistou, houslovým virtuosem nebo třeba lékařem. V době, kdy je cíl ještě daleko, není těžké propadnout pochybnostem. Mám na to? Nesnažím se zbytečně? Pochyby působí na motivaci jako jed a vyhlídky na úspěch klesají. Co s tím? Americký psycholog Patrick Carroll z Ohio State University v Limě došel k závěru, že nejlepším lékem na takovou „krizi“ jsou pochyby. Výsledky svého výzkumu zveřejnil ve vědeckém časopise Self and Identity.
„Ve své studii jsem zjistil, že se vyvolání pochybností o vlastních pochybách ukazuje jako dobrá metoda pro upevnění sebevědomí,“ říká Carroll.
V jeho pokusu vyplnilo bezmála 300 dobrovolníků online dotazník, ve kterém uvedli, nakolik pochybují o reálnosti svého nejdůležitějšího osobního cíle. Poté byli účastníci experimentu vystaveni intervenci, kterou jim Carroll prezentoval jako zkoušku z psaní textů. Polovina měla popsat situaci, kdy si byli jistí svým úsudkem. Druhá polovina dostala za úkol vylíčit moment, kdy o svém úsudku pochybovali. Nakonec všichni zhodnotili míru odhodlání k dosažení svého nejdůležitějšího osobního cíle.
Když dobrovolníci pochybovali o reálnosti svých snah o naplnění životního snu a následně psali o tom, jak si byli jisti svým úsudkem, jejich odhodlání dosáhnout životní mety zesláblo. Písemné cvičení je přesvědčilo o oprávněnosti pochyb. A naopak. Účastníkům experimentu, kteří pochybovali o svém cíli a poté psali o nedůvěře ve vlastní úsudek, odhodlání dosáhnout životního cíle narostlo. Pochyby o vlastním úsudku zviklaly jejich přesvědčení, že se snaží marně.
„Mohlo by se zdát, že pochybnosti se sčítají. Pochybnosti plus pochybnosti by pak vyústily v ještě větší pochybnosti. Tato studie však zjistila opak. Pochybnosti plus pochybnosti mají za následek oslabení pochybností,“ shrnuje závěry svého výzkumu Patrick Carroll.
