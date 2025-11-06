Během jednoho roku zdokumentovala tři příběhy žen, které se snaží zpeněžit své tělo a prorazit na platformě OnlyFans. Ta od roku 2016 láká miliony uživatelů po celém světě především na placený erotický obsah. Ve skutečnosti jde ale o mnohem více než jen sex. Film Virtuální přítelkyně režisérky Barbory Chalupové (32), který právě vstoupil do kin, ukazuje, jak složité je prorazit ve světě, kde funguje „transakční láska“, i to, že cesta k jednoduchým penězům neexistuje.
Bylo těžké najít ženy, které se nechají natočit v tak intimních chvílích? Jak jste se vlastně připravovala na film o fenoménu OnlyFans?
Hodně náročné. Před třemi lety, když jsem si dělala rešerše, nebyly žádné studie ani statistiky a doposud vlastně nejsou. Tak jsem šla na síť Reddit a ptala se tam mužů, jak Čechů, tak cizinců, proč používají OnlyFans a proč jim nestačí dostupné porno zadarmo, kterého je na internetu spoustu.
Co vám řekli?
