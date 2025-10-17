Tohle se mi nelíbí! Dělejte něco!“ Tak bychom mohli přetlumočit dětský pláč do řeči dospělých. Funguje jako univerzální signál srozumitelný všem etnikům. Zvuk pláče je sice poplatný mateřskému jazyku matky, ale nářek dítěte vzbuzuje u dospělých naléhavou potřebu rychlé akce bez ohledu na to, jakou řečí hovoří.
Jak ukazuje výzkum mezinárodního týmu vedeného Zannou Clayovou z univerzity v anglickém Durhamu, rychlost není zdaleka všechno. Ve studii publikované ve vědeckém časopise Developmental Psychology sledovali vědci více než osmdesát matek z Velké Británie a Ugandy při tišení pláče potomků ve věku od tří do šesti měsíců. Britky si obvykle pospíšily a začínaly konejšit dítě dříve. Uganďanky sice začínaly s uklidňováním později, ale dařilo se jim to rychleji než britským maminkám.
Ženy z Ugandy nejsou v péči o potomka liknavější. Během dne však tráví hodně času polními pracemi, a tak jim chvíli trvá, než se mohou dítěti naplno věnovat. Clayová a její spolupracovníci zjistili, že velmi důležitým faktorem je způsob, jakým matka dítě uklidňuje. Zatímco Britky na potomka více mluví, Uganďanky jsou mlčenlivější, ale dopřávají dítěti mnohem víc přímého fyzického kontaktu, například tím, že ho kojí. Právě v tom zřejmě tkví tajemství úspěšnosti Afričanek při uklidňování plačícího miminka.
„Nevynášíme soudy o tom, který postup je lepší. Jen se snažíme ukázat, že i péče o děti je poplatná kultuře,“ říká Zanna Clayová a dodává, že vědci sledovali matky s dětmi v jejich přirozeném prostředí a čekali na situace, kdy se dítě rozplakalo a matka ho konejšila. Je to sice zdlouhavé, ale výsledky jsou hodnověrnější než při výzkumu chování matek a dětí prováděném v uměle navozených situací.
Většina toho, co obecně vědci o vztahu mezi matkou a dítětem doposud zjistili, vychází z pozorování západní populace. Výzkum u afrických etnik tak ukazuje, že pravidla, jimiž se lidé v životě řídí, nemají univerzální platnost. Když se porozhlédneme po světě, najdeme i jiné, mnohdy přinejmenším stejně dobré, způsoby řešení problémů.
