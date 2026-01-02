Psal se 24. červen 1812. Napoleonova Grande Armée čili Velká armáda čítající 500 až 600 tisíc mužů překročila řeku Němen a vstupem na území Varšavského knížectví zahájila ofenzivu proti Rusku. Když se v prosinci téhož roku Napoleonovo vojsko vracelo, byla valná část mužů po smrti a Napoleonova pověst neporazitelného vojevůdce se ocitla v troskách.
Historici rozebírají tenhle dějinný obrat ze všech stran. Většina mužů nepadla na bitevních polích. Zabily je nejen drsné podmínky Rusy označované jako „generál Zima“, ale také infekční choroby. Do diskusí o příčinách porážky Francouzů a jejich spojenců nyní vstoupil tým vedený Nicolásem Rascovanem z pařížského Pasteurova ústavu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.