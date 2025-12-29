Včasná identifikace starších řidičů, u kterých hrozí zvýšené riziko havárie, je velmi důležitá. Jenže to bývá složité a časově náročné. My ale dokážeme určit seniory s kognitivními problémy pomocí dat z GPS. Je to přesnější, než když vycházíme z údajů o věku, výsledků kognitivních testů a genetických rizikových faktorů souvisejících s Alzheimerovou chorobou,“ představuje práci svého týmu Ganesh Babulal z Washington University v americkém St. Louis.
Vědci získali ke spolupráci 56 dobrovolníků s lékařsky diagnostikovaným poklesem duševního výkonu považovaným za předstupeň Alzheimerovy choroby. Do výzkumu zařadili i 242 seniorů s průměrným věkem kolem 75 let, kteří takový pokles duševní výkonnosti nevykazovali. Všichni účastníci pokusu usedali za volant nejméně jednou týdně. Pro potřeby experimentu se zavázali k opakovanému testování duševního výkonu a souhlasili se sledováním svých aut pomocí GPS. Do studie zveřejněné vědeckým časopisem Neurology byli zahrnuti dobrovolníci zapojení do pokusu nejméně tři roky. Někteří se ale účastnili výzkumu déle než 10 let.
Na začátku experimentu řídily obě skupiny velmi podobně. S postupem času ale docházelo u seniorů s předstupněm Alzheimerovy choroby ke změně. Do auta usedali méně často a vyráželi na kratší trasy. Neradi jezdili v noci a také tíhli k jízdě po stále stejných komunikacích. Častěji překračovali nejvyšší povolenou rychlost. Na základě těchto údajů dokázali vědci odhalit rizikové řidiče se spolehlivostí 82 procent. Z informací o věku, genetických předpokladech a výsledků testů duševní výkonnosti vytipovali vědci rizikové řidiče s úspěšností kolem 75 procent. Pokud tato data doplnili o údaje o jízdě autem, stoupla úspěšnost při odhalování rizikových řidičů na 87 procent.
„Sledování každodenního chování lidí za volantem je relativně nenáročný a nenápadný způsob, jak zjistit úroveň jejich kognitivních schopností. Mohli bychom tak identifikovat řidiče, kteří jsou ohroženi, a zasáhnout dřív, než dojde k nehodě. Samozřejmě, je přitom třeba respektovat jejich soukromí a dodržovat etické standardy,“ dodává Ganesh Babulal.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist