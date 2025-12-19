Nakazit se lze nejen chřipkou, ale také smíchem, zíváním nebo strachem. Když se bojíme, hledáme tělesný kontakt. Chytneme někoho za ruku, obejmeme psa, vezmeme do náruče kočku. Zabírá to. Pokud ale sevřeme ruku někomu, kdo se také bojí, vycítíme to a náš strach ještě zesílí. Kanadsko-nizozemský tým vědců vedených Zacharym Witkowerem z University of Amsterdam pátral po signálech, jejichž prostřednictvím se z člověka na člověka přenáší strach. Výsledky jejich výzkumu přináší vědecký časopis Emotion.
Pro účely experimentu sestrojili vědci robota s motorizovaným hrudníkem imitujícím celkem věrně pohyby při dýchání. Robot byl potažen měkkým plyšem a na omak působil příjemným dojmem. Stovce dobrovolníků z řad univerzitních studentů vědci promítali hrůzostrašná videa a při tom je nechali objímat robota. „Plyšák“ hrudníkem buď vůbec nepohyboval, nebo se mu hrudní koš pravidelně zvedal v pomalém rytmu klidného dechu. Někdy ale připomínal pohyb hrudníku zrychlený dech vystrašeného člověka. Během těchto testů vědci měřili dobrovolníkům tepovou frekvenci a usuzovali z ní na jejich psychický stav.
Jak být introvert, uspět v práci a žít naplno. Příběhy lidí, kteří se popasovali se svým „handicapem“ a překvapili okolí
Výsledky experimentu vyzněly jednoznačně. Pokud dobrovolník svíral v náručí rychle „dýchajícího“ robota, zrychloval se mu při sledování strašidelných klipů tep srdce více, než když objímal pomalu „dýchajícího“ nebo „nedýchajícího“ robota. Studenti také hodnotili robota imitujícího zrychlený dech jako vystrašeného. Vnímali ho tedy podobně jako vyděšeného člověka či zvíře.
Witkower je přesvědčen, že výsledky experimentu budou zajímat nejen psychology, ale také konstruktéry robotů, protože jim to dovolí zasahovat do emocí uživatelů. Mohou je jak uklidnit, tak i vystrašit. Zklidnění lze využít k léčbě úzkostných stavů, navozené zděšení zase může zesílit emoce při hraní počítačových her. Witkower poukazuje i na odvrácenou stranu tohoto efektu: „Když obejmete někoho, kdo propadl panice, nemusíte ho uklidnit, ale můžete se sami jeho strachem nakazit.“
