Brány muzea se otvírají v 8.30, davy míří k Tutanchamonově zlaté posmrtné masce, sarkofágům, Chufuově bárce a dalším nejproslulejším atrakcím. S egyptoložkou Veronikou Dulíkovou ale v rozlehlých prostorách Velkého egyptského muzea v Gíze volíme pro začátek jinou trasu. Mezi vitrínami a exponáty podnikáme vlastní takřka objevitelskou expedici.
„Tady to někde musí být,“ říká rodačka z jižní Moravy v safari košili, když bloudíme sály. Tušení je správné. Náhle se před námi zjeví princezna Šeretnebtej s manželem. Tedy jejich sedící sousoší. Není vysoké, má asi půl metru, je ale čtyři a půl tisíce let staré a atmosféricky nasvícené za sklem v sále kousek od schodiště. A hned vedle je další dvojice těchto soch, tentokrát stojící.
Veronika Dulíková je v roce 2012 vlastnoručně vytahovala z hrobového komplexu zavátého tunami písku v nedalekém Abúsíru. Český egyptologický ústav tam má v poušti koncesi a právě ve zmíněném roce se jeho týmu podařil mimořádný objev. Nejdřív odkryl vstup do hrobky královského písaře Nefera. A vzápětí hned vedle i otvor vedoucí do místa posledního odpočinku Šeretnebtej, princezny z 5. dynastie Staré říše. Obě hrobky byly vykradené, jenže v postranních zazděných místnostech čili serdábech čeští egyptologové našli celkem deset sošek královské dcery a čtyři jmenovaného písaře, který zastával dokonce tři ministerské posty. „Emoce byly veliké. Blesklo mi hlavou, co musel prožívat Howard Carter, který objevil něco daleko většího,“ zmiňuje Dulíková objevitele Tutanchamonovy hrobky.
Co se dočtete dál
- Které další objevy českých egyptologů se dají v novém muzeu vidět?
- Na co je třeba se před návštěvou Velkého egyptského muzea připravit?
- Jak dopadá srovnání tohoto muzea se starým egyptským muzeem v centru Káhiry a stojí za to do něj jít?
- Co objevili čeští egyptologové letos v listopadu v poslední den své podzimní expedice?
