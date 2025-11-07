Predátor: Nebezpečné území
FILM, režie Dan Trachtenberg, v kinech od 6. 11.
Do českých kin zamířil Predátor – s podtitulem Nebezpečné území. Tentokrát se děj přesouvá do vzdálené budoucnosti a na odlehlou planetu, kde mladý vyvrhel z rodu predátorů nečekaně spojí síly s vtipnou androidkou Thiou, kterou ztvárnila Elle Fanningová, herečka nominovaná na ceny Emmy a Zlatý glóbus. Společně se vydávají na nebezpečnou cestu napříč nehostinnou krajinou, v níž hranice mezi lovcem a kořistí přestávají platit. Nový film rozšiřuje svět predátorů o nečekaně osobní rovinu. Místo bezhlavé akce staví do popředí vztah dvou bytostí z opačných světů, které spojuje touha po přežití a pochopení. Režie se ujal Dan Trachtenberg, jenž má na svědomí i předchozí dva kritikou velmi kladně přijaté díly s podtituly Zabiják zabijáků a Kořist.
Pavel Šuba: Fárplán Krnov
KNIHA, nakl. Knihy Altvater. 2025
Autor dokázal téměř nemožné: popsat jednu z nejbolavějších kapitol našeho města zábavnou formou, říká k nové knize Pavla Šuby starosta Krnova Tomáš Hradil. Šuba se ve svém nejnovějším románu opět vrací do Jeseníků a s ním i fiktivní postava pamětníka Josefa Böhmische. Ten na peroně bruntálského nádraží vyhlíží Annu Marii, dětskou lásku, kterou ztratil na konci války – při divokém odsunu sudetských Němců z Krnova. Jenže s Annou Marií se ze zamlžené minulosti vynoří i bolavé reminiscence. Román je až bulvárním bedekrem po starých místech a téměř zapomenutých příbězích, které si původní obyvatelé odnesli s sebou. Je ale také vhledem do dilemat a pohnutek obyčejných lidí, kteří se v tomto regionu přelévali strháváni proudem světových dějin.
Michaelina Wautierová / Gothic Modern
VÝSTAVY, Kunsthistorické muzeum / Albertina, Vídeň, do 22. 2. / 11. 1. 2026
To nemohla namalovat žena, zněly dobové reakce na obrazy vlámské malířky 17. století Michaeliny Wautierové. Její díla připisovali mužům, například bratru Charlesovi. Nedávno byla „znovuobjevena“ a ve Vídni můžeme nyní obdivovat, jak výtvarnice srovnávaná s Rubensem pojala portréty dětí nebo mužská těla. Vyznavači známějších jmen mohou zajít do Albertiny na výstavu Gothic Modern, jež představuje obrazy Edvarda Muncha a dalších, inspirované „gotickými“ tématy jako smrt, šílenství či tajemná příroda.
Lazebník sevillský
DIVADLO, režie Stanislav Moša, Městské divadlo Brno, od 1. 11.
Příběh o chytrém Figarovi, který s humorem, nadhledem a důvtipem zasahuje do života krásné Rosiny, jejího žárlivého poručníka a zamilovaného hraběte Almavivy, patří k vrcholům francouzské komedie. Intriky, převleky a svižné dialogy se zde střídají v rytmu, který nenechá vydechnout ani postavy, ani diváky. Slavné dílo Pierra-Augustina Carona de Beaumarchaise, které inspirovalo mimo jiné Rossiniho i Mozarta, přichází na brněnské jeviště v novém překladu Zuzany Čtveráčkové. Ta po svém úspěšném překladu Molièrova Lakomce znovu oživuje klasiku jazykem srozumitelným dnešnímu publiku, aniž by původní předloha ztratila svůj šarm. Lazebník sevillský tak potvrzuje, že Figarův důvtip a neodolatelný humor nestárnou – jen pokaždé znovu hledají nové publikum, které se nechá s chutí vtáhnout do hry.
