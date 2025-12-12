Obě knihy spojuje to, že jsou založené na osobních příbězích a svědectvích. Jedna je z pera bývalého zpravodaje České televize ve Spojeném království Lukáše Dolanského a jmenuje se Barvy mého Londýna. Druhá, s názvem Světlem proti temnotě, se věnuje tématu české pomoci napadené Ukrajině a jejími autory jsou Jan Heřmánek spolu s veteránem zahraniční redakce ČT Davidem Miřejovským. Obě na předvánoční knižní pulty přineslo nakladatelství Argo.
Lukáš Dolanský tři roky denně mapoval britskou společnost a tamní dění, předtím byl zpravodajem v Bruselu. Kniha Barvy mého Londýna shrnuje jeho postřehy a zkušenosti z britské metropole, ale i pozadí práce zpravodaje. A každý ze zážitků spojuje s jinou barvou – například bílou, když přijdou Vánoce, černou po smrti královny nebo šedou evokující brexit. Dolanský líčí, jaká atmosféra panovala před Buckinghamským palácem přesně ve chvíli, kdy zemřela britská královna Alžběta II., co vyprávěl spolužák krále Karla III., který s ním bydlel na vysokoškolské koleji, ale třeba i proč stál Karl Marx u začátku vztahu prince Harryho a jeho ženy Meghan.
V textu se ale věnuje i osobním tématům a barvitě přibližuje, s čím vším se jeho rodina (manželka Lenka a děti Matěj, Bára a Kryštof) v Británii potýkala. Čtenáři se dozvědí, jaké bylo zákulisí natáčení s posledním československým válečným veteránem v Anglii, k čemu sloužil kolíček na prádlo Sigmundu Freudovi nebo kam se v Londýně vydat po stopách Jamese Bonda. K tomu autor přidává i několik tipů na místa, která v britské metropoli objevil a v turistických průvodcích většinou chybí.
Silnou stránkou knihy je Dolanského insiderská perspektiva, zejména když popisuje setkání s politiky, obyčejnými Londýňany i exilovými Čechy. A za pozornost stojí i reflexe postpandemického města či ekonomických turbulencí. Jde o svěží čtení, kterému nechybí humorný nadhled.
Druhá kniha, Světlem proti temnotě s podtitulem Příběhy české pomoci Ukrajině, zprostředkovává svědectví členů české iniciativy Team 4 Ukraine, kteří se od února 2022 angažují v boji proti ruské agresi. Dodávají přímou humanitární pomoc civilistům i materiální podporu obráncům Ukrajiny, dlouhodobě monitorují válečné zločiny a zpracovávají bezpečnostní analýzy.
Autoři Jan Heřmánek a David Miřejovský prokládají témata humanitární mise, bezpečnostního výcviku a logistiky pomoci s emotivními příběhy konkrétních Ukrajinců na frontě i v exilu. Text akcentuje česko-ukrajinské vazby – od dodávek munice přes lékařskou péči až po psychologickou podporu – a připomíná existenci anonymních hrdinů.
David Miřejovský působí v zahraniční redakci ČT už od roku 2002 a děním na Ukrajině se zabývá dlouhodobě. Po ruské invazi opakovaně natáčel v oblastech bojů a je také spoluautorem knih reportérů ČT Putinova válka a Zápasící Ukrajina. Jan Heřmánek je předsedou Team 4 Ukraine, kam nastoupil původně jako řadový člen po začátku války na Ukrajině. Je také velitelem mechanizované roty Aktivní zálohy v české armádě. Civilním povoláním marketingový specialista se během krizí, jako jsou povodně či pandemie covidu-19, aktivně zapojoval do pomoci ostatním. Kniha Světlem proti temnotě je koncipována jako sbírka rozhovorů a deníkových záznamů, čímž získává autentický náboj, který je podpořen i reportážními fotografiemi přímo z terénu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist