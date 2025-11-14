Loni zažila Brazílie nejhorší epidemii horečky dengue. Odhaduje se, že onemocnělo 6,6 milionu lidí a 6300 z nich na nemoc zemřelo. Snaha potlačit výskyt dengue vypuštěním miliard komářích přenašečů této choroby může působit jako vytloukání klínu klínem. Společnost Wolbito do Brasil ale použije hmyz „hacknutý“ bakterií Wolbachia a ten by měl ochránit před nákazou miliony lidí.
Komár tropický (Aedes aegypti) pochází z Afriky, ale přičiněním člověka se rozšířil po celém světě. Významně k tomu přispěl obchod s otroky. V Evropě se vyskytuje jiný přenašeč závažných onemocnění – komár tygrovaný (Aedes albopictus). Střetnout se s ním můžeme také v Česku, i když u nás zatím naštěstí nevytvořil trvalou populaci. Ve Francii, Itálii a dalších zemích však roznáší virové nákazy, jako jsou horečky dengue a chikungunya.
Co se dočtete dál
- Jak funguje obří komáří líheň?
- Co ukázala data z prvních míst, kde byli wolbitos vypuštěni?
- Jaké dezinformace se šíří?
