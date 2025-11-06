Dožít se více než stovky bývávalo raritou. Dnes jsou takzvaní centenariáni nejrychleji rostoucí věkovou skupinou. Od roku 1970 se jejich počty každých deset let zhruba zdvojnásobily. V 60. letech jich na Zemi žilo kolem 20 tisíc, dnes jich je více než 700 tisíc. Supercentenariánského věku nad 110 let se však dožije jen jeden z tisíce stoletých. Ve Španělsku se to podařilo Marii Branyas Morerové. Loni v srpnu zemřela ve 117 letech jako tehdy nejstarší člověk planety. Na rozdíl od jiných podobně starých lidí o ní víme mnohem více, protože se ochotně zapojila do výzkumu vedeného genetikem Manelem Estellerem z Univerzity v Barceloně a vědcům poskytla k analýzám vzorky krve, slin, moči i stolice.
„Byla to velmi pokorná žena,“ vzpomínal v médiích na Mariu Morerovou šéf týmu. „Říkala: Mojí jedinou zásluhou je, že jsem ještě naživu.“ Ze spolupráce vědců s ní vzešla nejpodrobnější studie o zdraví člověka v tak vysokém věku. Nedávno ji zveřejnil vědecký časopis Cell Reports Medicine. Nasnadě je otázka: Nabízejí supercentenariáni recept na dlouhověkost?
Co se dočtete dál
- Lidí, kteří se dožívají vysokého věku, přibývá. Co je předurčuje k dlouhověkosti a čím k ní sami přispěli?
- Některé lokality jsou vyhlášené dlouhověkostí tamějších obyvatel a prosluly jako „modré zóny“. Na co upozorňuje kritika?
- Existuje biologická hranice délky lidského života?
