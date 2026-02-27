Proměny
DIVADLO, režie SKUTR, Národní divadlo (Státní opera), Praha, premiéra 19. 2.
Klasika v osobitém podání. Proměny vychází z antického díla Publia Ovidia Nasa a nabízí divadelní výběr z jeho mytologických příběhů, které spojuje motiv proměny jako základního principu lidské existence. Tvůrci pracují s epizodickým vyprávěním sahajícím od mýtů o stvoření světa až po osudy hrdinů a bohů. Autorskou adaptaci připravil režijní tandem SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský), který dlouhodobě rozvíjí scénické projekty založené na asociativní dramaturgii a obrazové imaginaci. Na jevišti Státní opery inscenace kombinuje hereckou akci s živou hudbou dvou komorních souborů a staví na volné kompozici výjevů místo lineárního děje. Výsledkem je stylizovaná scénická interpretace klasického textu určená současnému publiku.
Mashup 2026
PODCASTY Bruselský diktát, Insider, Nový svět, Divadlo Hybernia, 9. 3. od 19.00
Tři podcasty, které dlouhodobě spoluvytvářejí českou debatu o politice a o ekonomice, o Česku, o Evropě i o světě, se poprvé potkají na jednom pódiu. Program nabídne mix pohledů na aktuální světové dění, zákulisí české politiky, ekonomické a politické trendy pro rok 2026 i na dění v Bruselu. Prostor bude i pro otázky z publika, které mohou diskusi posunout nečekaným směrem. Každý tematický blok povede jiný podcast — Bruselský diktát (jehož tvůrci jsou redaktor HN Ondřej Houska a Michal Půr), Nový svět a Insider. Vstupenky je možné koupit zde.
Cukrkandl
FILM, režie Pavel Jandourek, na Oneplay
Český rodinný film přináší dobrodružně laděný příběh z prostředí maloměsta Medov. Mladá lékařka Anna Jesenská (Tereza Ramba) zdědí po strýci dům se skleníkem a zubařskou ordinací, který má mezi místními pověst prokletého místa. Obyvatelé se jí vyhýbají, dokud Anička neobjeví zvláštní bylinu, díky níž jsou zákroky na zubařském křesle bezbolestné. Její nečekaný úspěch však vyvolá rivalitu s místním zubařem Drumlem (Maroš Kramár). Snímek kombinuje pohádkové motivy, humor i lehké napětí a staví na kontrastu dobra a závisti. Natáčelo se v Luhačovicích, Hodoníně, Úštěku, Zubrnicích a také na Slovensku.
Drobná nehoda
FILM, režie Džafar Panahí, v českých kinech od 26. 2.
Do českých kin vstupuje oceňované íránské drama, které rozehrává komorní, ale morálně vrstevnatý příběh o pomstě a nejistotě. Bývalý politický vězeň Vahid unese muže, o němž je přesvědčen, že ho v minulosti mučil, a spolu s dalšími někdejšími spoluvězni řeší, zda mají právo vzít spravedlnost do vlastních rukou. Postupně však začínají pochybovat, jestli identifikovali správného člověka. Snímek natočil íránský režisér Džafar Panahí, známý svým civilním režijním stylem. Film čerpá z jeho osobních zkušeností s vězněním a vedle typického suchého humoru přináší politicky více otevřený tón než jeho předchozí práce. Výsledkem je tragikomické drama, které spojuje napětí thrilleru s existenciální otázkou, zda má smysl pomstít se za brutalitu systému potrestáním jednotlivce.
