Dobrou zprávu pro všechny, kteří na nějakou dobu polevili ve sportování, přináší studie zveřejněná ve vědeckém časopise American Journal of Physiology: Cell Physiology. Předchozí vynaložené úsilí nepřišlo vniveč, organismus si ho pamatuje.
„Zajímalo nás, jestli tělo nezapomene účinky cvičení, když není nějakou dobu vystaveno zvýšené fyzické námaze,“ vysvětluje záměr svého týmu Diego Hernández-Saavedra z University of Illinois.
Vědci nechali laboratorní myši naběhat v otočném kole denně deset kilometrů. Po čtyřech týdnech tréninku pak zvířata stejně dlouhou dobu lenošila a následně se na další čtyři týdny vrátila k běhání v kole. Na konci druhého tréninkového období u nich vědci zaznamenali o 30 procent větší nárůst svalových vláken než po prvních čtyřech týdnech cvičení. Platilo to dokonce i v případě, že po návratu k tréninku uběhly myši v kole denně jen šest kilometrů.
Vytrvalostní trénink si obvykle s nárůstem svalové hmoty nespojujeme, ale pokud je dostatečně intenzivní, pak se růst dostaví. Svaly za něj vděčí takzvaným satelitním buňkám, které těsně přiléhají ke svalovým vláknům a v důsledku námahy s nimi splývají. Svalové vlákno tak nabývá na objemu. Hernandez-Saavedra a jeho spolupracovníci chtěli zjistit, proč myši nezačínají po delší přestávce v cvičení znovu od nuly. Ukázalo se, že svaly si trénink z minulosti pamatují a díky tomu v nich po návratu k cvičení dramaticky naroste aktivita genů klíčových pro práci mitochondrií. Při prvním tréninkovém cyklu se nárůst aktivity těchto genů nedostavil.
Mitochondrie produkují energii a po obnovení tréninku jí vydatně zásobují namáhaná svalová vlákna. Zapamatovaná námaha nabudí mitochondrie i myším krmeným potravou s vysokým obsahem tuku. Také tato zvířata se dopracovala třicetiprocentního nárůstu svalů. „Zapamatovaným cvičením dokáže organismus překonat i následky nezdravého stravování,“ konstatuje Diego Hernandez-Saavedra.
