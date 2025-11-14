Imunitní systém toleruje zhoubné nádory, i když by je měl zničit dřív, než stačí v lidském organismu napáchat větší škody. Lékaři už dokážou popohnat imunitu onkologických pacientů k vyššímu výkonu. Používají k tomu takzvané inhibitory imunitních kontrolních bodů. Tyto léky vyřadí z činnosti brzdy imunitního systému a nechají ho rozjet na plné obrátky. Zabírají však jen necelé polovině nemocných. Tým vědců vedený Stevenem Linem z University of Texas v Houstonu zjistil, že imunitní systém je proti nádorům nabuzen i mRNA vakcínou proti covidu. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Nature.
Očkovaným pacientům, kteří se léčili se zhoubným melanomem a některými typy rakoviny plic, zabírala léčba inhibitory imunitních kontrolních bodů výrazně lépe. V případě rakoviny plic se prodloužila průměrná doba přežití z 21 na 37 měsíců. U zhoubného melanomu se prodloužila z 27 měsíců natolik, že v době publikace výsledků nemohli vědci provést finální kalkulaci. Největší přínos mělo očkování proti covidu u pacientů, jejichž nádory obvykle reagují na léčbu inhibitory imunitních kontrolních bodů jen slabě. Důležité je, aby očkování proběhlo do sta dní od zahájené léčby, a nejlepší výsledky přináší injekce vpíchnuté do 30 dnů.
Efekt očkování se ukázal jen u mRNA vakcíny. Tradiční vakcíny proti chřipce nebo zápalu plic nezabíraly. To objasnil tým vědců vedených Eliasem Sayourem z University of Florida v Gainesville ve studii zveřejněné časopisem Nature Biomedical Engineering. Ti v pokusech na myších ukázali, že rozhodující roli hrají maličké tukové kapénky, do nichž je zabalena vlastní mRNA vakcíny. Kapénky splývají s buňkami a uvolní do nich svůj obsah. Tím se nastartuje řetězec procesů, který vyústí v aktivaci buněk imunitního systému, jež zabíjejí nádorové buňky. U pacientů s rakovinou je pak akce těchto buněk ještě posílena účinkem inhibitoru imunitních kontrolních bodů.
