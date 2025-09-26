V posledních čtyřiceti letech se něco stalo s rychlostí lidské chůze a se způsobem, jakým se lidé potkávají na veřejných místech. Ta nám dnes slouží úplně jinak,“ říká Carlo Ratti z Massachusetts Institute of Technology.
Ratti spolu se svým týmem vyhodnotil s pomocí umělé inteligence chůzi lidí na videích pořízených v 80. letech minulého století slavným urbanistou Williamem Whytem v Bostonu, New Yorku a Filadelfii. Ve studii publikované vědeckým časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences ji porovnali s chůzí dnešních lidí na týchž místech ve stejnou denní dobu. Zjistili, že rychlost chůze vzrostla za posledních 40 let o 15 procent a počet lidí, kteří se na veřejných místech zdržují delší dobu, klesl o 14 procent. Snížil se i podíl lidí, kteří přicházejí na veřejná místa, aby se tam připojili k nějaké skupině.
Rattiho a jeho spolupracovníky zajímal důvod těchto změn a došli k závěru, že je s sebou nese používání mobilních telefonů. Lidé jsou méně závislí na náhodných setkáních, protože používají mobily k organizování svého společenského života.
„Když sledujete Whyteovy nahrávky, všimnete si, že se lidé po sobě mnohem víc dívali. Na veřejných místech tolik nespěchali, protože se tam mohli dát s někým do řeči nebo narazit na přátele. Dneska si setkání na veřejném místě domluvíte předem textovou zprávou,“ objasňuje rychlejší chůzi Ratti.
Za poklesem podílu lidí, kteří přicházejí na veřejná místa, aby se tam připojili k větším skupinám, stojí podle Rattiho rozmach kaváren, jako je Starbucks, a dalších podobných podniků. „Místo toho, aby postávali na ulicích, se lidé uchylují do kaváren a prostor, jež jim nabízejí pro společné trávení času větší komfort,“ vysvětluje Carlo Ratti.
Vědci zatím zhodnotili změny, jaké prodělalo chování lidí na veřejných prostranstvích ve Spojených státech. Zajímá je, zda se jedná o globální fenomén, a pro novou studii proto sbírají historické i současné záběry ze 40 náměstí v Evropě.
