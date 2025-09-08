Byzantský učenec Prokopios z Kaisareie je nazýval Sklabenoi a v knize De Bellis je tento řecky píšící autor líčil jako neobvykle vysoké, silné lidi s tmavou pletí a nazrzlými vlasy, kteří bydleli ve špinavých chatrčích, byli neustále umazaní od hlíny a putovali z místa na místo. Historik gótského původu Jordanes je někdy kolem roku 550 zmiňuje v latinsky psané knize Getica jako Sclavini nebo Sclavi. Dnes je tato etnická skupina známá jako Slované. Původ jména je nejasný, protože raní Slované po sobě nezanechali písemná svědectví. Někdy se uvádí, že označení má základ ve „slovu“ a že se za Slovany označovali ti, kteří používali stejná slova – tedy řeč – a rozuměli si. Nelze ale vyloučit, že jim jméno daly národy, které se s nimi dostávaly do konfliktů, a sami si říkali úplně jinak.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.