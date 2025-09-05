Do roku 2050 bude žít ve městech 68 procent obyvatel planety. Přinese to s sebou řadu problémů. Kromě jiného také zvýšené riziko duševních onemocnění, jako jsou úzkostné stavy, deprese nebo schizofrenie. Vědci ze Stanfordovy univerzity došli v rámci projektu Natural Capital Project k závěru, že toto nebezpečí se dá významně eliminovat i velmi krátkými pobyty v přírodě. Výsledky jejich bádání zveřejnil vědecký časopis Nature Cities.
Studie týmu vedeného Anne Guerryovou prokázala pozitivní vliv všech typů městské přírody na duševní zdraví obyvatel. Jako nejúčinnější se v prevenci úzkosti a depresí ukazují městské lesní porosty. Mladým lidem pomáhá pobyt v přírodě víc než seniorům. Guerryová a její spolupracovníci to považují za velmi důležité zjištění, protože většina závažných psychických problémů nastupuje před dosažením věku 25 let.
Co s námi dělá vedro. Jaké horko dokážeme snést, co opsat z přírody a proč se radši chvíli vyspat než pustit klimatizaci
Poněkud překvapivě odhalila stanfordská studie výraznější přínosy pasivního pobytu v přírodě než u aktivního pohybu. Například pro snížení rizika depresí se osvědčilo, když se lidé jen volně procházejí nebo sedí na jednom místě a sledují okolí. Pokud jde o čas strávený v přírodním prostředí, pak se pozitivně projeví už dvě hodiny týdně, což odpovídá denně zhruba čtvrthodině. V asijských zemích má pobyt v přírodě na obyvatele měst razantnější účinky, než je tomu ve zbytku světa. Anne Guerryová v tom vidí vliv tamější kultury, která přičítá přírodě velmi silné působení na lidskou psychiku.
Výsledky studie poslouží jako vstupní data pro stanfordský počítačový model InVEST. Ten by měl pomoci urbanistům s vytvářením co nejlepších životních podmínek pro obyvatele měst.
„Dovoluje nám například modelovat, jak se zlepší zdravotní stav obyvatel, když ve městě s 20 procenty plochy pokryté zelení zvýšíme podíl zeleně na 30. Chceme, aby InVEST rovněž určil, jakých úspor v nákladech na zdravotní péči tím dosáhneme,“ dodává Anne Guerryová.
