Výčet lidských smyslů se neomezuje jen na „velkou pětku“ popsanou Aristotelem už někdy kolem roku 350 př. n. l. a tvořenou zrakem, sluchem, chutí, čichem a hmatem. Vědci z týmu vedeného Diegem Bohórquezem z Duke University ohlásili ve studii publikované vědeckým časopisem Nature objev „šestého smyslu“ umožňujícího mozku vnímat aktivity střevních bakterií.
V experimentech na laboratorních myších zkoumal Bohórquez se svými spolupracovníky střevní neuropody. Tyto drobné buňky se nacházejí ve sliznici střeva a jsou napojeny na nervový systém. Detekují bílkoviny typické pro určité střevní bakterie a oznamují jejich přítomnost mozku. V roli klíčové signální molekuly tu vystupuje bakteriální bílkovina flagelin, jež tvoří součást bičíků využívaných bakteriemi k pohybu. Když střevem prochází natrávená potrava, některé bakterie uvolní flagelin do okolí a neuropody na to reagují vysláním signálu do mozku prostřednictvím bloudivého nervu.
Bohórquez a spol. došli k závěru, že by flagelin mohl touto cestou doručit signál k potlačení chuti k jídlu do mozkových center pro řízení příjmu potravy. Nechali proto laboratorní myši přes noc o hladu a ráno některým vpravili přímo do tlustého střeva malé množství flagelinu. Tato zvířata pak jedla o poznání méně než myši, které flagelin nedostaly.
Vědci už delší dobu vědí, že společenstvo střevních mikrobů souhrnně označované jako mikrobiom ovlivňuje aktivity mozku. Změny v mikrobiomu mohou například vyvolat deprese či úzkost. Bohórquez a jeho spolupracovníci odhalili jeden z mechanismů, jakými k tomu dochází. Nyní chtějí zkoumat změny v signálech bakterií při různé skladbě jídelníčku. Doufají, že najdou odpověď na otázku, proč se obézní lidé cítí nasycení, až když snědí mnohem více, než kolik jejich tělo potřebuje. Zajímá je také role bakteriálních signálů v opačných případech, kdy lidé s poruchou příjmu potravy necítí hlad, i když jejich tělo strádá těžkým nedostatkem živin.
