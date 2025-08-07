Všecky šťastné rodiny jsou si navzájem podobny, každá nešťastná rodina je nešťastna svým způsobem. Tahle slavná úvodní věta z románu Anna Karenina od Lva Tolstého možná obsahuje hlubší pravdu, která přesahuje rodinné vztahy.
Nedávná studie optimismu totiž naznačuje, že podobný princip může platit i v lidském mozku: při přemýšlení o budoucích událostech se mozky optimistů chovají podobně, zatímco mozky pesimistů vykazují mnohem větší míru individuálnosti. Tento objev týmu z Univerzity v Kóbe může částečně vysvětlit, proč jsou optimisté vnímáni jako společenštější – možná sdílejí společnou představu o budoucnosti. Výsledky studie, publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA, pomáhají vědcům lépe pochopit rozdíly mezi optimismem a pesimismem v mozkové činnosti, což by mělo zajímat nás všechny, kteří nahlížíme na svět přes hodně tmavé brýle – optimismus je totiž spojen s lepším fyzickým i mentálním zdravím.
Co se dočtete dál
- Co přesně vědci sledovali.
- Proč optimismus neznamená, že lidé negativní události vnímají pozitivněji.
- V čem je dobré být spíše pesimistou.
