Americký fyzik Richard Feyman přišel v roce 1959 s vizí „malých chirurgů“ nasazených do lidského organismu k léčbě nejrůznějších onemocnění. O její naplnění se pokoušejí vědci v čele s Ambarishem Ghoshem z Indického vědeckého ústavu v Bangalore. Zaměřili se na léčbu citlivých zubů, jež trápí každého čtvrtého dospělého obyvatele planety. Na vině je poškození skloviny a odkrytí kanálků v zubní hmotě dentinu, sahajících až k zakončením zubního nervu.
Zubní pasty sice zajistí úlevu tím, že uzavřou ústí kanálků na povrchu zubu, ale jejich ochrannou vrstvu je nutné stále obnovovat. Ghosh a spol. představili ve vědeckém časopise Advanced Science trvalejší řešení. Vyrobili magnetické nanočástice oxidu železitého o průměru 0,4 mikrometru a potáhli je hmotou obsahující křemičitan vápenatý. Tyto takzvané calboty lze působením magnetického pole zatlačit až půl milimetru do nitra dentinových kanálků. Nanočástice se tam samovolně shlukují a vytvářejí stabilní „zátku“, jež se složením podobá povrchu zdravého zubu.
Ghosh a jeho spolupracovníci otestovali calboty nejprve na hmotě zubů, které museli lékaři z různých důvodů vytrhnout pacientům. Nanočástice zajistily dokonalé uzavření kanálků v dentinu už po 20 minutách působení. Nakolik calboti ochrání nervová zakončení, ukázaly další experimenty. V těch vědci narušili myším zubní sklovinu a navodili u nich silnou citlivost zubů. Ta se kromě jiného projevila tím, že zvířata upřednostňovala pití teplé vody před studenou. Když pak myši dostaly napít roztoku s calboty, přestaly mezi studenou a teplou vodou rozlišovat. Další analýzy potvrdily, že nanočástice uzavřely kanálky se stoprocentní účinností.
Důležitou součástí studie Ghoshe a spol. jsou výsledky toxikologických testů. Ty prokázaly, že ošetření citlivých zubů nezpůsobí laboratorním myším žádné zdravotní problémy. Tím se calbotům otevírá cesta ke klinickým testům na pacientech trpících vysokou citlivostí zubů.
