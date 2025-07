Vědecké hřiště pro každého

Bavorsko

Do městečka Sankt Englmar, zhruba tři hodiny od Prahy, většina lidí jezdí za zábavním parkem na jednu z největších bobových a horských drah. Lákadlem je i stezka v korunách stromů zakončená domem vzhůru nohama, který děti opravdu baví. My se ale vydali na „vědecké“ hřiště, které je kousek od místní fary: Xperium Bayerwald. Toto muzeum připomíná náš iQpark nebo iQlandii a děti zhruba od pěti let se v něm doslova vyřádí. U bublin nebo kuličkové dráhy se zabaví i menší, většina expozic je ale připravena pro starší. Výstava je rozdělena do několika sekcí: akustika, voda, vzduch, matematika, fyzika. Popisky jsou v němčině, ale i bez výraznější znalosti jazyka snadno pochopíte, co máte dělat. Nezapomeňte si vzít svačinu, protože uvnitř najdete jídlo jen v automatech, my zde strávili skoro tři hodiny. Cena je 11 eur pro dospělého a devět pro dítě.

Koupání, jachting a Čarodějův učeň

Sasko

Uměle vytvořenou krajinu Lužických jezer protkanou cyklostezkami najdete necelé tři hodiny jízdy od Prahy. Až vás přestane bavit plavání, další zábava na vodě nebo jízda na kole, vyrazte do pověstmi opředeného Krabatova mlýna. Ale nejdřív se podívejte na nádhernou pohádku Čarodějův učeň z dílny Karla Zemana, která právě z místní lužickosrbské legendy vychází.

