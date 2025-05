Na prvním rande Václav podrobil Kamilu vědomostnímu testu, který hravě zvládla. A zvládla i všechno další, co manželství s básníkem, literárním kritikem, filozofem, matematikem, chartistou, topičem, vězněm a politikem Václavem Bendou obnášelo: šest dětí (jedním ze synů je dlouholetý poslanec Marek Benda – pozn. red.), domovní prohlídky, návštěvy manžela v kriminálu, revoluční radost i porevoluční tlaky, výhrůžky…

Anotace ke knize o Václavu a Kamile Bendových, kterou právě vydává nakladatelství Argo, je obvyklého rozsahu, a přece těch několik odstavců má sílu okamžitě zaujmout. Kouzlo spočívá v novinářsky nekomplikované, ale s ohledem na fakta důkladné metodě Alice Horáčkové a především v příběhu samotném. Je to love story z časů, jejichž bezvýchodnost si 21 vnoučat hlavních protagonistů dnes určitě nedokáže ani představit. A je to také fundovaná historie generace, k níž patřili Václav Havel, Dana Němcová, Jiří Dienstbier a další disidenti, ale také ti, kteří Chartu 77 nepodepsali, anebo dokonce její signatáře udávali, sledovali, věznili.

Svatba Václava a Kamily Bendových. Foto: repro Argo

„Kniha vznikala čtyři roky, v poslední fázi jsem na ní pracovala i deset hodin denně, měla jsem k ní v počítači stovky souborů a dokumentů. Pátrala jsem v archivech, na celní i vězeňské správě, mluvila jsem s Bendovými spolužáky, spoluvězni i spolupachateli vrcholné politiky včetně dvou prezidentů. Měla jsem neomezený přístup do rodinného archivu, kde se našly i Bendovy první milostné dopisy Kamile,“ popisuje Alice Horáčková.

Z původního záměru, že napíše životopis disidenta a křesťanskodemokratického politika, slevila ovšem hned v úvodu, když si uvědomila, že příběh jeho ženy je s tím jeho tak propletený, že „by bylo pošetilé je rozplétat. Snažila jsem se tedy, aby to nebyla klasická biografie. Pro mě to je příběh jednoho výjimečného vztahu. A každý vztah má svůj rytmus a svou každodennost. Stejně jako politické boje a vize mě zaujalo třeba to, že Kamila chodila za svého muže na matematické přednášky a Václav Benda doma s rodinou vařil.“

Tablo na obranu členů VONSu (zleva: Uhl, Havel, Benda, Bednářová, Bednářová, Dienstbier, Němcová) Foto: repro Argo

Právě tyto na první pohled obyčejné situace jsou velmi působivé. I když… Kapitoly podrobně popisující represe, kterými StB zavalila signatáře Charty 77, jsou také hodně silná káva, a to bez ohledu na to, kolik knížek na tohle téma už člověk přečetl. A slova Václava Bendy pak zase rezonují: „Týráním a ústrky stáváme se ještě zatvrzelejšími.“

Autorka knihy říká, že ji fascinovalo, co všechno se u Bendových tehdy doma vymyslelo a odehrálo, včetně založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Nevynechá třeba momenty, kdy Kamila Bendová pašuje svému muži do vězení hostie. „Ti dva se po celou normalizaci vlastně chovali svobodně, přestože měli šest dětí. Oni by totiž řekli, že to bylo právě proto, že měli šest dětí.“

V roce 2014 už Alice Horáčková pro české čtenáře objevila příběh básnířky Vladimíry Čerepkové a v románu Rozpůlený dům, který zaznamenal v roce 2022 velký úspěch, zase vyprávěla historii své rodiny pocházející ze sudetské vesnice, přičemž vždy pracovala s množstvím archivních materiálů, často se také setkávala s pamětníky. Ti byli důležití i v souvislosti s Bendovými.

„Otce Bednářové bylo přes devadesát, ale živě mi popsala, jak učila Bendovy nesportovní děti lyžovat. Štěpán Benda vzpomínal na recesistické kousky na střední škole a Jirka Gruntorád řekl, že mu Bendovi změnili život: přišel k nim jako zedník opravit koupelnu a odešel jako budoucí vydavatel samizdatu. Za velké štěstí považuju to, že jsem ještě stihla vyzpovídat Petra Uhla, Petrušku Šustrovou, Danu Němcovou,“ říká. „Budu nejradši, když lidé, co to nezažili, pochopí, co během normalizace znamenalo být statečný. Václav Benda byl pro estébáky jedním z nejnebezpečnějších protivníků. Zároveň to byl velice originální myslitel. A Kamila? Nenápadná hrdinka, která obětovala matematickou kariéru dětem a disentu. Je pro mě inspirací v tom, abych se moc nelitovala.“

Alice Horáčková: Václav a Kamila Bendovi. Příběh lásky a odvahy

KNIHA, vydává Argo, 2025