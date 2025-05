Mission: Impossible – Poslední zúčtování (USA)

FILM, režie Christopher McQuarrie, UIP-Paramount, distribuce CinemArt, v kinech od 22. 5.

Když jsme ho viděli naposledy, přidal plyn a skočil na motorce ze skalního útesu. A když se už zdálo, že se volný let do údolí změní ve střemhlavý pád, otevřel si padák… Samozřejmě, Tom Cruise. Potrpí si na autenticitu, všechny kaskadérské kousky dělá tedy sám. Nejinak tomu bude i v nejnovějším díle slavné akční série Mission: Impossible, přičemž režisér Christopher McQuarrie slibuje ještě drsnější salta mortale v podání hlavního protagonisty. Ethan Hunt v podání Toma Cruise je prostě nepřekonatelný a nesmrtelný! A nevěřte, že je to jeho poslední mise.

Glorious Bodies

NOVÝ CIRKUS, soubor Circumstances, Jatka78, Praha, 29.–31. 5.

Podobně jako vrcholoví sportovci i většina akrobatů v jistém věku přestane trénovat, musí se vyrovnat se stárnutím. Mohou nás starší umělci ještě něčím oslovit a zaujmout? Takovou otázku si položili kritici, když známý divadelník a choreograf Piet Van Dycke přišel s představením Glorious Bodies. Na jevišti šest akrobatů – čtyři muži a dvě ženy ve věku od 55 do 67 let – tančí, cvičí, metají salta, vtipkují a boří všechna zažitá klišé o stáří. Moderní cirkus v podání belgického souboru Circumstances je víc než jen představení.

Foto: Jonas Vermeulen

Miloš Doležal: Jana bude brzy sbírat lipový květ

DIVADLO, režie Beata Parkanová, Divadla Viola, premiéra 29. 5.

Básnická sbírka, respektive žalozpěv za milovanou ženu z pera Miloše Doležala, byla v soutěži Magnesia Litera oceněna jako Kniha roku 2022. Teď – na minijevišti Divadla Viola – dostává podobu podmanivého dialogu mezi mužem a ženou, respektive mezi herci Davidem Matáskem a Jenovéfou Bokovou. „Je to rozhovor o nevratném a zásadním životním zlomu, ale i o cestě ke smíření a přijetí. A také o naději, že náš vztah s milovanými lidmi jejich odchodem nekončí, ale proměňuje se,“ říká režisérka. Představení umocní hudba Jana P. Muchowa a housle hlavní představitelky.

Foto: René Volfík

Josef Čapek: Kvetoucí louka

AUKCE, Galerie Kodl, pražský Žofín, 25. 5. od 12.00

Obraz Kvetoucí louka, který namaloval Josef Čapek v roce 1937, bude patřit mezi nejsledovanější a také nejvzácnější díla, která se budou v neděli dražit na jarní aukci Galerie Kodl. „Tento Čapkův obraz byl vystaven v roce 1938 a pak zmizel. Sběratel, který jej získal od autora, si Kvetoucí louku totiž vzal s sebou do Ameriky, když po roce 1968 emigroval. Nedokázal se s ní rozloučit, až jeho dědicové nám ji teď svěřili k prodeji,“ vysvětluje Martin Kodl. Rozkvetlá louka se tak po desítkách let vrátila do Česka a do sobotního večera je vystavena v prostorách Galerie Kodl na Národní třídě. Na Žofíně bude pak v neděli draženo celkem 217 uměleckých položek, jejichž celková vyvolávací cena dosahuje 120 milionů. Kvetoucí louka začíná na pěti milionech.