Marie Tomanová: Kate, For You

FOTOGRAFIE, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 18. 4. – 28. 9.

Téma hledání identity dominuje výstavě fotografky Marie Tomanové, která slaví už řadu let úspěchy zvláště za oceánem. V New Yorku také potkala krajanku jménem Kate a spolupráce s ní a s její přítelkyní Odie ji zásadně ovlivnila. To dokazuje i první svitek filmu s 36 snímky, který autorka s dívkami nafotila a který je poprvé prezentován jako jedno dílo pod názvem First Roll, Kate and Odie. Slovy organizátorů: „Výstava přináší intimní pohled na hledání identity a zkoumání vztahu mezi fotografem a jeho objektem skrze upřímnost, důvěru a vzájemnou inspiraci.“

Dny evropského filmu

FESTIVAL, v kinech v Praze, Brně, Ostravě a dalších 11 městech, 2.–16. 4.

„Letos představujeme nejen silné filmařské hlasy, ale i odvážné experimenty, které ukazují, jak evropská kinematografie dokáže reagovat na výzvy a aktuální témata dnešní doby,“ říká dramaturg Šimon Šafránek a v rámci Dnů evropského filmu zve na téměř 40 snímků. Na programu je třeba novinka režisérky Andrey Arnoldové Ptáče, hudební komedie Heavier Trip režisérského dua Juuso Laatio a Jukka Vidgren či snímek Nový rok, který nepřišel od Bogdana Muresanu… A také retrospektiva francouzského režiséra Michela Gondryho. Jeho film Mayo, dej mi název, ostatně zahájil celý festival.

Heavier Trip Foto: Dny evropského filmu

Jan Vytiska: Zjevení

VÝSTAVA, Trafo Gallery, Praha, 4. 4. – 25. 5.

V pozdním středověku to byl Dirk Bouts, v časech renesance Pieter Brueghel starší, za baroka Peter Paul Rubens, v 19. století pak třeba William Blake… Mnoho umělců se v minulosti inspirovalo poslední knihou Nového zákona, tak řečeným Zjevením svatého Jana – Apokalypsou, dnes se však už zdá toto téma skoro zapomenuto. Až na výjimky potvrzující pravidlo, k nimž patří Jan Vytiska. Svůj cyklus Zjevení představuje mladý výtvarník nyní v prostorách Trafo Gallery, přičemž na jeho plátnech se proti zlu staví křehké dívky – hrdinky.

Jan Vytiska: Rozpad mladého muže na konci světa / The breakdown of a young man at the end of the world Foto: Trafo Gallery

Velikonoce v Křišťálovém údolí

WORKSHOPY, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 12.–13. 4.

Velikonoční svátky začínají v Jablonci nad Nisou s předstihem, a to v podobě tvůrčích dílen, při nichž malí i velcí budou malovat skleněná vajíčka. Vyzkoušet si také mohou práci s korálky a perličkami anebo se vydat do výstavních sálů s novým Dětským průvodcem muzeem. Publikaci, která zábavnou formou vypráví a na konkrétních příkladech z expozice dokumentuje historii českého skla a bižuterie, ilustroval Petr Urban a každé dítě ji při slavnostním křtu dostane jako velikonoční dárek.