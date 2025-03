Exploze supernov patří k nejdramatičtějším událostem, jaké astronomové ve vesmíru pozorovali. Těmito obřími výbuchy končí svůj život velké hvězdy poté, co vyčerpají palivo pro termonukleární reakce, jež hořely v jejich nitru. Hvězda už neprodukuje dostatek energie a nedokáže vzdorovat tlaku své vlastní gravitace. To vede nejprve k jejímu kolapsu a následně k explozi, která vymrští hmotu hvězdy do okolí. Výbuch je provázen také intenzivním zářením.

V atmosféře planety, jako je Země, zničí výbuch blízké supernovy ochrannou ozonovou vrstvu a k povrchu planety pak proniká ničivé ultrafialové záření. Exploze vyvolá na Zemi kyselé deště a i ty mají na pozemský život devastující účinky. Tým vedený Nicholasem Wrightem z Keele University provedl důkladnou inventuru masivních hvězd v blízkém okolí Slunce a díky tomu spočítal četnost explozí supernov v Mléčné dráze.

Ze studie, která byla publikovaná ve formě takzvaného preprintu v databázi arXiv a neprošla zatím oponenturou expertů, vědci usoudili, že výbuchy blízkých supernov jsou natolik časté, že jim můžeme připsat na vrub dvě masová vymírání pozemského života. K jednomu došlo před 445 miliony let v období ordoviku, kdy se ještě život nedostal ve větší míře na souš. Tehdy vyhynulo 85 procent organismů, mezi nimi i četní trilobiti. Druhá katastrofa připsaná Wrightem a jeho spolupracovníky výbuchu blízké supernovy se odehrála před 372 miliony roků v období devonu, vyhubila 70 procent druhů a těžce dopadla na pravěké ryby.

Podle kalkulací Wrighta a spol. může v galaxiích typu Mléčné dráhy každé století explodovat jedna až dvě supernovy. V současnosti se ale podobné katastrofy obávat nemusíme. V blízkosti Země hrozí proměna na supernovu jen dvěma hvězdám. Jednou je Antares v souhvězdí Štíra a druhou Betelgeuze v souhvězdí Oriona. Obě jsou však od Země vzdáleny více než 500 světelných let a počítačové simulace napovídají, že tak vzdálené exploze by neměly mít na život na naší planetě významný vliv. Nejbližší milion let bychom měli být v bezpečí.