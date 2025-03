Je krátce po válce. Ulice v Mexico City sálají horkem, lidé se ani nesnaží probudit z ospalého tempa. Přesně to Williamu Leeovi vyhovuje. Americký emigrant s neproniknutelnou tváří, vždy v plátěném obleku, s kloboukem posazeným nízko do očí a revolverem ledabyle zavěšeným u pasu, nechce mít nic na práci. Potlouká se po barech, popíjí po doušcích, zvolna a vytrvale, stejně jako vytrvale vychutnává opiáty, vede zpomalené řeči a navazuje známosti nahodile, bez emocí. Proč zrovna tady? Proč vůbec?

Hlavní postava v nejnovějším filmu režiséra Lucy Guadagnina nic nevysvětluje, nezdůvodňuje. O autorovi jeho románové předlohy Williamu S. Burroughsovi však víme, že na konci 40. let uprchl z Ameriky právě do Mexico City, aby si – jak sám vysvětloval – ujasnil svou sexuální orientaci, užil si dosytosti heroinu a přitom se vyhnul americkým soudcům, kteří jej chtěli ve vlasti stíhat pro obchodování s marihuanou. Tenhle byznys Burroughs pěstoval totiž intenzivně a poměrně dlouho se svými souputníky Jackem Kerouacem, Allenem Ginsbergem či Herbertem Huncem. Statečně jim také sekundovala Joan Vollmerová, Burroughsova žena. Nakonec se společně rozhodli utéct do Mexika.

Původně chtěli manželé strávit v exilu nejméně pět let. V roce 1951, po jakémsi divokém večírku, Burroughs však svou ženu zastřelil, přičemž nikdy nebylo objasněno, zda se to stalo nešťastnou náhodou, či v pomatení smyslů. Aby se zachránil před vězením, utekl tedy pro změnu zase zpět do USA a tam během tří let doslova vychrlil dvě autobiografické knihy, jimiž se zařadil k beat generation – tedy mezi rebely a vyvrhele, kteří svými provokativními texty změnili americkou literaturu.

Zatímco však Burroughsova novela Junkie vyšla v USA už v roce 1953, román Queer si musel počkat až do roku 1985. O to víc pak bodoval, rezonoval s nastupujícím LGBTQ+ hnutím. Oslovil mladou generaci, která se konečně odvážila pojmenovávat své nejintimnější pocity. Tímto procesem sebehledání a sebenacházení prošel totiž i sám Burroughs a o tom všem také píše v románu: jeho alter ego William Lee jednoho dne v rozpálených ulicích Mexico City potká neznámého mladíka a uvědomí si, že právě s ním by chtěl strávit zbytek života. Aby to v sobě zpracoval, pochopil, aby se pochopili navzájem, vydají se spolu na výpravu do venezuelského pralesa…

„Ten příběh mě šokoval, naprosto jsem se sžil s hlavní postavou,“ vysvětloval při zářijové premiéře na benátském festivalu režisér Luca Guadagnino. Knihu prý poprvé četl ve svých 21 letech a už tehdy ji zatoužil zfilmovat. „Je to Burroughsovo nejpřístupnější dílo, ale co mě s ním skutečně propojilo, bylo něco, co jsem tehdy cítil i sám v sobě: touha po spojení s někým, kdo je mým odrazem, kdo se se mnou propojí na té nejhlubší možné úrovni.“

Ulice v Mexico City zase sálají horkem. Hlavní hrdina se po dvou letech vrací. Nespěchá. Ubytuje se ve stejném hotelu. Najde stejný bar. Ale je sám. A tak to už zůstane. Daniel Craig znovu dokazuje, že mu netřeba výzbroje agenta 007. A ať už se názory kritiků na film poměrně různí, v jednom se všichni shodují. Nejlepší je Craig.

Queer (Itálie, USA, 2024)

FILM, režie Luca Guadagnino, premiéra v českých kinech 6. 3.

KNIHA, Teplouš, nakl. Maťa, 2004