Imaginární krajina Divadla bratří Formanů HRA, areál bývalého Trojského pivovaru, Praha, do 13. 4. Výtvarník a divadelník Matěj Forman popisuje to, co se právě teď děje v industriální hale Trojského pivovaru, jako výpravu do fantazie....

7. 2. 2025 ▪ 3 min. čtení