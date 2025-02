Ve světě postihne mozková cévní příhoda každoročně na 15 milionů lidí. Ze statistik Světové zdravotnické organizace vyplývá, že třetina z nich poruchu krevního oběhu mozku nepřežije a další třetina si odnese trvalé následky. Na vzniku mozkové mrtvice se podílí široká škála rizikových faktorů. Kanadsko-americký tým pod vedením Esme Fuller-Thomsonové z University of Toronto k nim přidal rozvod rodičů. Vyplývá to ze studie publikované ve vědeckém časopise PLOS One.

Vědci získali data od více než 13 tisíc dobrovolníků starších 65 let. Zevrubnou analýzou zjistili, že lidé, kteří zažili rozvod rodičů před završením osmnácti let, čelí v seniorském věku o dvě třetiny vyššímu riziku mozkové mrtvice. Vliv rozpadu rodiny byl průkazný, i když vědci vyloučili další rizikové faktory, jako je kouření, nízká fyzická aktivita, nižší výdělky, horší vzdělání, cukrovka nebo duševní deprese. Rozvod rodičů se ukázal stejně významný jako vliv cukrovky či depresí.

Esme Fuller-Thomsonová přiznává, že výzkum jejího týmu nevysvětluje mechanismus, jakým se rozvod rodičů s odstupem mnoha let podepíše na zdraví seniorů. Příčinou by mohl být zvýšený stres. Vědci vyloučili ze studie dobrovolníky, kteří byli jako děti fyzicky či sexuálně zneužíváni, protože tito lidé byli dlouhodobě vystaveni velmi silnému stresu a ten riziko mozkové cévní příhody zvyšuje.

„Z čistě biologického hlediska představuje rozchod rodičů v dětství velmi silný stres, při kterém v těle dlouhodobě kolují zvýšené hladiny stresových hormonů. Když si dítě něčím takovým projde, má to trvalý vliv na vývoj mozku a na schopnost reagovat na stresovou zátěž,“ vysvětluje Fuller-Thomsonová.

Pokud se závěry studie potvrdí, mohli by lékaři využívat rozvod rodičů v dětství jako jedno z kritérií, na jejichž základě lze odhadnout míru rizika mozkové mrtvice u seniorů. Zpřesnila by se tím vodítka pro nasazení preventivní léčby.