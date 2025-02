Erwin Wurm: Retrospektiva k sedmdesátinám

VÝSTAVA, Albertina Modern, Vídeň, do 9. 3.

Provokatér Erwin Wurm je tak trochu něco mezi rakouským Davidem Černým a Krištofem Kinterou, ovšem ve světě je mnohem známější. Jeho artefakty vystavuje Guggenheimovo muzeum v New Yorku i Centre Pompidou v Paříži. Albertina Modern představuje vůbec první souhrnnou retrospektivu jeho soch, instalací, videí, kreseb a fotografií snažících se ukázat absurdity a paradoxy současnosti. Nechybí ani díla z cyklu Fat Cars, z nichž první vytvořil ve spolupráci s designéry Opelu a jejichž cílem bylo ukázat posedlost lidí velkými a „tlustými“ auty.

Malá inventura

FESTIVAL, 16 míst v Praze, 20.–28. 2.

Činohru, tanec, objektové a dokumentární divadlo, loutky a řadu experimentálních projektů přináší 23. ročník festivalu, který se koná po celé Praze. Návštěvníci uvidí na 25 inscenací, které dramaturgická rada vybrala ze 120 přihlášených děl. „Základním kritériem byla kvalita a unikátnost divadelního zpracování,“ říká umělecký šéf festivalu Petr Pola a upozorňuje, že nebudou chybět ani projekty zkoumající aktuální společenské otázky – třeba feminismus, ekologii, Palestinu, Slovensko, queer scénu.

Foto: Patrik Borecký

Jeremy Loops: Coming Home

KONCERT, Palác Akropolis – Praha (14. 2.) a Flex – Vídeň (15. 2.)

Stál u zrodu organizace Greenpop, která se věnuje ochraně životního prostředí, což je i jeho osobní vášeň. Přitom tenhle nespoutaný Jihoafričan dokázal už vyprodat londýnskou arénu O2 Academy Brixton a doma se drží na předních pozicích hudebních žebříčků. Znalci jeho způsob charakterizují jako „moderní folk s rozsahem od jemných, strhujících balad až po hymnické pecky“ a oceňují jeho inovativní všestrannost. Evropské turné, jež podniká Jeremy Loops u příležitosti vydání alba, nabízí tedy poměrně silné zážitky.

Foto: Luke Kuisis

Han Kang: Neloučím se navždy

KNIHA, vydává Odeon, 2025

Mladé spisovatelce Kjongze zavolá kamarádka Inson, která se ocitla v nemocnici v Soulu. Poprosí ji, aby zajela do jejího rodného domu na ostrov Čedžu a postarala se tam o papouška. Když se spisovatelka dostane do horské vesnice, odhalí tam bolestnou historii… Anotace k dalšímu románu Han Kang napovídá, že s jihokorejskou nositelkou Nobelovy ceny za literaturu budeme opět putovat do minulosti. Tentokrát dojdeme až k počátkům Korejské republiky, ke krvavému potlačení povstání. Proto také Insonina matka celý život marně pátrala po zmizelém bratrovi.