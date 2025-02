Imaginární krajina Divadla bratří Formanů

HRA, areál bývalého Trojského pivovaru, Praha, do 13. 4.

Výtvarník a divadelník Matěj Forman popisuje to, co se právě teď děje v industriální hale Trojského pivovaru, jako výpravu do fantazie. „Putovali jsme s naším Imagináriem po Česku a také do Itálie, Německa, Dánska nebo Francie. Už dvanáct let se každou další instalací soubor objektů prohlubuje, zraje a rozšiřuje. Mým snem bylo dát jim domov a tím se stala jurta. Zatopíme si v kamnech, dáme si dobrý čaj a čas se na chvíli zastaví.“ A přitom objevujete loutky, hybohledy, hrajete obří pexeso nebo třeba imerzní bojovku. S dětmi i bez nich.

Operette Gala

HUDBA, Symfonický orchestr ČRo s Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou, Radioservis 2025

Veselá vdova, Guiditta, Země úsměvů, Noc v Benátkách, Netopýr, Vídeňská krev… Že je to trochu nečekaný repertoár pro společnou desku Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky? Známý umělecký pár sice upřednostňuje operní árie, přitom ale manželé také čas od času a s radostí překračují hranice. Tak proč by se prostě jednou nemohli oddat operetě? Mimochodem: pověst pokleslé a zastaralé lidové zábavy není k Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi a dalším skladatelům vůbec spravedlivá.

Rodiny jako ta naše (Dánsko a další země, 2025)

SERIÁL, režie Thomas Vinterberg, Canal+ od 13. 2.

Dánsko v nepříliš vzdálené budoucnosti. Stoupající hladinu vody již nelze ignorovat a zemi je třeba evakuovat. Ti, kteří si to mohou dovolit, cestují do bohatých zemí, zatímco ostatní jsou závislí na vládou financovaném přesídlení do méně populárních států… Už stručná synopse k seriálu oscarového režiséra způsobuje lehké mrazení. „Rád otřásám věcmi, pojednávám o tom, co je znepokojivé, a svým způsobem vždy oslavuji solidaritu. Chci zkoumat lidské bytosti – jak moc jsme odolní a jak se v krizových situacích zachováme,“ říká Thomas Vinterberg.

Foto: Per Arnesen

Matyáš Chochola: Ctnosti a neřesti naší doby / 300 let poté

VÝSTAVA, EPO1 v Trutnově, do 30. 3.

I když je dělí staletí, v lecčems si jsou blízcí, určitě pak spříznění. Matyáš Chochola vytvořil vlastně aktuální verzi baroka, postmoderní až futuristickou poctu dílu Matyáše Bernarda Brauna a zároveň citaci jeho slavných alegorií z Kuksu. „Představuje to 12 sloupů – sochařských archetypů ve stylovém rozpětí od antiky přes kubismus postapokalypsu, sci-fi a brutalismus,“ vysvětluje. Sérii soch vytvořil technikou 3D tisku z betonu, každou pak ještě opracovával ručně, probarvoval, doplňoval různými materiály včetně skla. Ejhle, ctnosti a neřesti podle 21. století.