Význam placenty pro zdárný vývoj lidského embrya a plodu znali už staří Egypťané. Placenta faraonů byla považována za jejich „druhou duši“ a ti někdy nechávali pro její uložení budovat zvláštní pyramidu. Dnes máme k placentě prozaičtější vztah, ale na důležitosti jí to neubírá. Pokud během těhotenství zaostává v růstu, nedostává plod dostatek živin a kyslíku a také se obtížně zbavuje zplodin látkové výměny. V krajních případech nemají lékaři jinou možnost než vyvolat předčasný porod a novorozence umístit do inkubátoru.

Tým vedený lékařkou Helen Jonesovou z University of Florida studoval růst placenty na morčatech a došel k závěru, že ho řídí bílkovinná molekula označovaná jako inzulinu podobný růstový faktor 1 (zkráceně IGF1). Vědci proto zkoušeli posílit nedostatečný růst placenty zvýšením produkce tohoto faktoru. Nejprve otestovali léčbu na buňkách placenty pěstovaných v laboratoři. Když uspěli, rozhodli se pro posílení růstu v těle březích samiček morčat. Do placenty vpravili gen, podle kterého si buňky vyrábějí bílkovinu IGF1.

Potřebnou DNA navázali na nanočástice ze speciálního polymeru. Ty jsou tak titěrné, že by se jich na šířku lidského vlasu vedle sebe vešlo 500. Nanočástice injikovali do placenty. Vyvolali tak zvýšenou produkci IGF1, což se projevilo nejen intenzivnějším růstem, ale také mohutnějším rozvojem krevního řečiště, jež placentu protkává. Díky tomu došlo k citelnému posílení přísunu živin a kyslíku do plodu.

Ve studii publikované ve vědeckém časopise Nature Gene Therapy vědce překvapil pokles hladiny stresového hormonu kortizolu v krvi léčených samiček morčat. Stres graviditu provází, ale pokud přesáhne únosnou mez, má to na matku i plod negativní dopad. IGF1 zřejmě sehrává při kontrole stresu významnou roli. Výsledky studie jsou slibné – Jonesová ale nepředpokládá zahájení klinických testů na pacientkách s rizikovým těhotenstvím dříve než za pět let.