Senna (Brazílie, 2024)

SERIÁL, režie V. Amorim a J. Rezende, Neflix od 29. 11.

Velká cena San Marina, zatáčka Tamburello na závodním okruhu v Imole a 1. květen 1994. Souřadnice a čas, kdy svět přišel o Ayrtona Sennu. Není divu, že záběry z osudové nehody, jež sledovaly na televizních obrazovkách miliony Brazilců v přímém přenosu, začíná minisérie, kterou uvádí od konce listopadu Netflix. A nelze se koneckonců ani divit, že se tvůrci prostě neubránili veskrze obdivnému úhlu pohledu. Třicet let po své smrti je Ayrton Senna stále legendou formule 1. A národním hrdinou.

Andy Warhol – americký sen (Slovensko, 2023)

FILM, režie Ľubomír Ján Slivka, Aerofilms, v českých kinech od 2. 12.

V New Yorku, Pittsburghu, ale také ve slovenské Míkové, odkud kdysi odešli Andrej Varchola a jeho budoucí žena Julia za svým americkým snem, pak také v Bratislavě i Praze… Tam všude natáčel Ľubomír Ján Slivka dokumentární film o Andym Warholovi. Zaměřuje se v něm na umělcovo propojení s rodinou, s rusínskými kořeny, s vírou, již zdědil po předcích. Před kamerou se tedy střídají znalci a historici umění s Warholovými příbuznými či souputníky, přičemž společně odkrývají dosud zasuté etapy v jeho životě a síly, které sehrály důležitou roli v jeho tvorbě.

Foto: Aerofilms

John Irving: Svět podle Garpa

AUDIOKNIHA, čte David Novotný, nakl. OneHotBook, 2024

V 70. letech se Amerikou přehnala vlna „garpomanie“, mladí lidé skupovali knihy, oblékali trička s nápisy Věřím v Garpa. Irvingův hrdina byl totiž jako většina z nich: zdravý atletický typ s touhou uspět, jenže se narodil do doby, jež mu nachystala řadu traumat, strachů… Uběhly desítky let, slavný román vyšel už ve 40 zemích a ve více než 30 jazycích, stále se prodává. Svými tématy, k nimž patří sexuální násilí, přijetí homosexuality či feminismus, je totiž stále aktuální. To potvrzuje i nejnovější audioverze, kterou bravurně načetl David Novotný.

Simona Petrů: Ježek

DIVADLO, Městská divadla pražská – ABC, nejbližší repríza 14. 12.

„Snad jako každý znám nějakou jeho písničku, ale jeho postavu jsem vnímala spíš v šeru orchestřiště, ve stínu dvou nabílených klaunů. Postava Jaroslava Ježka je přitom vlastně amadeovská. Ze slepeckého ústavu stoupala jeho hudební hvězda až k vlastnímu orchestru, vyprodaným divadelním sálům a čtyřem stovkám hudebních hitů,“ říká autorka představení Ježek, které 7. prosince v premiéře uvedlo pražské divadlo ABC. V divadelní sezoně, ve které si připomínáme sté výročí vzniku Osvobozeného divadla, inscenaci režíruje Michal Dočekal s Radkem Melšou v titulní roli. A samozřejmě hraje Orchestr konzervatoře Jaroslava Ježka.