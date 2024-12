David Koller: Best of

HUDBA, vydává Bontonland, v prodeji od 4. 12.

Janáčkova filharmonie Ostrava, Lenka Dusilová nebo baskytarista Jakub Vejnar. To jsou „hosté“, které David Koller přizval k nahrávání nejnovějšího alba. Shromáždil na něm 17 skladeb, jež napsal nebo nazpíval v průběhu své dlouhé kariéry pro Jasnou Páku, Lucii či pro svou současnou kapelu. „Chtěl jsem nahrát starší písně tak, aby odpovídaly dnešní interpretaci. Některé aranže se časem hodně proměnily,“ vysvětluje hudebník, který se rozhodl definitivně pro sólovou dráhu. Album pokřtil 4. 12. ve Fóru Karlín a bude jej propagovat také na vánočním turné.

R. I. E. – Rest in Euphoria

NOVÝ CIRKUS, soubor Cirk La Putyka, Jatka78, od 7. 12. do 12. 1.

„Stačí se podívat na obraz? Být blízko přírodě? Nebo člověk musí vystoupat někam hodně vysoko, aby mohl prožít euforii? Co pro tenhle pocit musíme udělat?“ ptá se Rosťa Novák a v představení, které se 7. prosince vrací v obnovené premiéře do pražských Jatek 78, si také odpovídá. Pro novocirkusový kabaret R. I. E. – Rest in Euphoria hledal interprety prostřednictvím náročného konkurzu, až vznikl špičkový mezinárodní soubor – a velkolepá show. Hudbu složila Katarzia, která na jevišti také nebude chybět.

Foto: Lukáš Bíba

Vánoce u Čapků

DIVADLO, Městská divadla pražská – Rokoko, nejbližší reprízy 8. a 10. 12.

„To, že umíte napsat knihu o životě štěněte, ještě neznamená, že umíte zkrotit kapra. A co teprve, když přijde na vánoční úklid, zdobení stromečku nebo zpívání koled…“ Stačí několik řádků z programu divadla Rokoko a je to jasné. I když na scénách Městských divadel pražských pravidelně uvádějí divadelní hry českého klasika, a to včetně Bílé nemoci, tentokrát tu bude prostě veselo. U Čapků se totiž před Vánoci dveře netrhnou, přicházejí početní hosté včetně pátečníků a vaří se dort. Nebo spíš cukroví? Sonda do české blízké historie, která baví i děti první třídou povinné.