Ač se to na konci roku 2024 zdá jako totálně bizarní zpráva, je to tak: žijeme v době velkolepého návratu císařovny Sisi. Ale ano, té Sisi! Romantickou legendou o krásné a nešťastné Alžbětě, rakouské císařovně a královně uherské, žijí zase filmaři i miliony diváků. Vždyť i Netflix, pověstný svou neochotou zveřejňovat čísla, nedávno konstatoval, že seriál Císařovna je nejsledovanější ze všech neanglických snímků, jež v téhle „stáji“ v poslední době vznikly. Což už loni stvrdila i mezinárodní cena Emmy, kterou za nejlepší dramatický seriál získal právě německý tým režisérky Kathariny Eyssenové a producenta Jochena Laubeho. Ti si při slavnostním ceremoniálu řádně vychutnali úspěch, ale jeho důvody vysvětlovali jednoduše. Podle jejich slov si diváky i porotu získaly hlavně „emoce a dynamika císařského rodinného příběhu“.

Emotivní, dynamická a výpravná je i druhá řada tohoto seriálu, kterou Netflix spustil na konci listopadu. V šesti nových epizodách se love story Františka Josefa I. a Alžběty von Wittelsbach ubírá k prvním manželským krizím, ztrátě dcery a vyhlášení války Piemontu, tedy po očekávaných a – až na výjimky – historicky doložených trasách. Tvůrci si také, jak je v posledních letech zvykem, vyměřují přitom i prostor na spojení se světem, v němž žijí jejich diváci. Nečiní to tak demonstrativně jako režisérka Marie Kreutzerová, která v ceněném filmovém dramatu Korzet oděla Sisi do feministické uniformy a vyzbrojila ji symptomy anorexie, ani nenahlížejí do nejzazších koutů císařské ložnice jako tvůrci seriálu Sisi z produkce televize RTL+ (na VOD běží už jeho čtvrtá série).

Hlavní hrdinka v Císařovně je sice také víc lesní typ než palácový, cítí s utlačovanými, ba dokonce odmítá každý den nosit nové boty, ale jsou meze, které ani před kamerou nepřekročí. A možná právě v jisté uměřenosti, která odolává i použitým telenovelovým metodám, spočívá síla kouzla.

Mimochodem – zatímco první série Císařovny se natáčela v Německu, druhá řada vznikala v Praze, Kouřimi či v Kroměříži. A hádejte: kde pro Sisi vyrobili korunu? Je z jablonecké bižuterie od šperkařky Terezy Otáhalíkové.

Císařovna (Německo, 2022–2024)

SERIÁL, režie a scénář Katharina Eyssenová a kol., Netflix, druhá série od 22. 11.